رشد صادرات کالا از گمرکات استان قزوین در دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نادری مدیرکل گمرکات استان قزوین در تشریح عملکرد گمرکات استان از ابتدای دولت چهاردهم تا کنون اظهار داشت: طی این مدت ۹۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۲۰ میلیون دلار از طریق گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۹ درصدی ارزش و رشد وزنی ۸ درصد همراه بوده است.

نادری در خصوص عمده اقلام صادراتی طی این مدت افزود: روغن پایه، پودر شوینده، میله مسی، شیشه و رزین آلکید از جمله کالاهای صادر شده از گمرکات استان به خارج از کشور است.

وی تصریح کرد: امارات با ۲۸ درصد، عراق ۲۵، افغانستان ۱۱، ترکیه ۷ و روسیه با ۴ درصد از عمده کشورهای مقصد صادرات طی مدت یک ساله دولت چهاردهم است.

مدیرکل گمرکات قزوین میزان واردات کالا را برابر با ۲۰۰ هزار تُن به ارزش یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: قطعات منفصله کشنده، خودروی سواری، کمپرسور کولر خودرو، پلی اترها و ماشین آلات صنایع غذایی عمده کالاهای ترخیص شده در دولت چهاردهم است.

به گفته نادری امارات با ۴۹ درصد، چین ۲۷، ترکیه ۱۲، روسیه ۳ و آلمان با ۲ درصد از عمده کشورهای مبدا واردات به گمرکات قزوین محسوب می‌شوند.

وی همچنین به تشریح وضعیت در آمد گمرکات از آغاز دولت چهاردهم تا کنون پرداخت و گفت: مجموع میزان درآمد گمرکات استان طی این مدت بیش از ۹۳ هزار و ۹۸۷ میلیارد ریال است.

مدیرکل گمرکات قزوین به اهمیت نقش گمرک در توسعه پایدار اقتصادی استان اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته، تجارت خارجی در دوره دولت چهاردهم همچنان رونق خواهد یافت.

وی تأکید کرد: گزارشی که به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های مجموعه ارائه شد، گواهی بر عزم جدی گمرکات قزوین برای بهبود و تسهیل فرآیندهای تجاری و گسترش فعالیت‌های صادرات و واردات در دوره دولت چهاردهم است.