کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به مناسبت یک سالگی استقرار دولت چهاردهم، گفت: در یک سال گذشته ۱۲۹ میلیارد دلار کالا از طریق گمرکات کشور مبادله شده است که از این میزان بیش از ۵۹ میلیارد دلار کالای صادراتی بوده که نسبت به مشابه سال قبل از رشد ۱۴ درصدی برخوردار شده و ۷۱ میلیارد دلار کالای وارداتی بوده که با رشد ۴ درصد ثبت شده است.

وی همچنین گفت: در یک سال گذشته ۲۱ میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شده است که نسبت به مدت مشابه قبل خود ۲ درصد رشد داشته است.

عسگری افزود: درآمد حاصل از حقوق ورودی کالاها ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بود که از رشد ۳۴ درصد برخوردار شده است و این درآمدها به همت همکاران ما در ۱۴۰ گمرک کشور وصول شده است.

رئیس کل گمرک گفت: با تاکید آقای دکتر مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست‌های جدیدی در تجارت خارجی اتخاذ شد، از جمله اینکه تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود که کالای آنها با سرعت بالاتری از گمرک ترخیص شود و جلسات پذیرش فعالان اقتصادی را افزایش دادیم.

وی گفت: تقریباً حدود ۸۰۰ فعال اقتصادی الان در کشور در ارتباط با تسهیلات گمرکی ایران شناسایی و ثبت شدند و همین طور برای کاهش هزینه ترخیص کالا ۲۵۰ انبار اختصاصی در سراسر کشور برای فعالان اقتصادی اقتصادی در نظر گرفته شده که اجازه استفاده از تسهیلات انبار اختصاصی گمرک را دارند. این تسهیلات به منظور کاهش فرایند ترخیص کالا و سرعت گرفتن در تجارت تجارت کالا برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است.

عسگری افزود: با تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی تلاش می‌کنیم، تشریفات گمرکی با استفاده از ظرفیت قانون گمرکی کمتر و به حداقل برسانیم.

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: سیاست ما این است که با قولی که به وزیر اقتصاد داده‌ایم، تشریفات ترخیص کالا را به سه روز برسانیم که البته وزیر هم قول داده است که مسائل فعالان اقتصادی مانند تخصیص ارز را در بانک مرکزی پیگیری کند.

به بیان وی، با کمک و همکاری بانک مرکزی مشکل ارزی فعالان اقتصادی حل شود در آن صورت موفق خواهیم شد ظرف سه روز با همکاری سایر سازمان‌های متولی صدور مجوزهای ترخیص مانند سازمان ملی استاندارد قرنطینه دامی و نباتی سازمان غذا و دارو و سایر سازمان‌هایی که متولی مجوز واردات هستند، زمان ترخیص کالا را به سه روز برسانیم.