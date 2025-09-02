فرمانده یگان منابع طبیعی شمیرانات هدف گلوله قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عسگریان، فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات، در حال انجام وظایف قانونی خود در منطقه دشت لار، توسط سودجویان ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفت.

در این حادثه، خودروی فرمانده یگان حفاظت هدف اصابت گلوله قرار گرفت و او نیز از ناحیه دست مجروح شد و بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شد و طبق اعلام اولیه، وضعیت جسمانی‌اش تحت کنترل است.

پس از حادثه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به همراه جمعی از مسئولان برای پیگیری وضعیت سلامتی این فرمانده در بیمارستان حضور یافتند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، با محکوم کردن شدید این اقدام مجرمانه، اعلام کرد: فرماندهان و نیروهای یگان حفاظت در خط مقدم صیانت از انفال و عرصه‌های ملی قرار دارند و تعرض به آنان، تعرض به بیت‌المال و حقوق مردم است.

وی افزود: سازمان منابع طبیعی با تمام توان پیگیر شناسایی و برخورد قانونی با عاملان حادثه خواهد بود و اجازه نخواهد داد امنیت مأموران خدوم و تلاشگر خدشه‌دار شود.