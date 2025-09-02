به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با اشاره به اهمیت اقدامات بینبخشی در کنترل و پیشگیری از گسترش بیماری، بر لزوم بهسازی محیط، مدیریت و رفع آبهای جاری و نقاط مستعد تجمع آب، از جمله چالههای آسانسور ساختمانها، تأکید و اظهار کرد: این موارد از ارکان اصلی مقابله با پشه آئدس و پیشگیری از شیوع بیماری تب دِنگی است.
وی همچنین آگاهسازی و اطلاعرسانی عمومی را از اقدامات ضروری در زمینه پیشگیری عنوان کرد و از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا در چارچوب وظایف و مسئولیتهای محولشده، همکاریهای لازم را بهطور کامل و مؤثر اجرایی کنند.
نظر شما