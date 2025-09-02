در جلسه غیرعلنی مجلس درباره موضوع مکانیزم ماشه چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی در جمع خبرنگاران در تشریح جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره موضوع مکانیزم ماشه، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در کشور، منطقه و فضای بین الملل وجود دارد و با عنایت به اهتمام رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص ایفای نقش راهبردی خودشان در مناسبات موجود، امروز حدود یک ساعت و نیم جلسه غیرعلنی در مجلس درباره موضوع مذکور برگزار شد.

وی توضیح داد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گزارش جامعی را از روند فعال کردن اسنپ بک و آثار و تبعات احتمالی آن در بازار، اقتصاد و سایر حوزه‌های کشور ارائه داد. همچنین تعدادی از نمایندگان نقطه نظرات خود را درباره این موضوع مطرح کردند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید داشت که دست ایران در این ماجرا پر است و هر گونه اقدام متقابلی که تشخیص و تصمیم ما باشد، در آن کوتاهی نخواهیم کرد.

وی افزود: مقرر شد با محوریت کمیسیون امنیت ملی، جلسات فشرده ای پیش بینی شد که با حضور نمایندگان مردم برگزار شود تا تصمیمات راهبردی و متقابل اتخاذ شود. آنچه اهمیت دارد این است که فعال شدن مکانیزم ماشه و نهایتاً تحقق کامل آن هم که منجر به بازگشت شش قطعنامه خواهد شد، تأثیر واقعی و حقیقی در وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود ۱۲۰ نفر و نهاد مورد تحریم قطعنامه‌های شش گانه قرار گرفته اند در حالی که بیش از دو هزار نفر و نهاد در تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا امروز بر کشور ما تحریم هستند بنابراین وضعیت بدتر از این نخواهد شد و فقط آنها تلاش می‌کنند یک فضای روانی را در جامعه ما ایجاد کنند که این فضای روانی ممکن است باعث افزایش قیمت ارز و التهاب در بازار و اقتصاد شود که مردم باید کمک کنند و مسئولان هم باید در این حوزه نقش خودشان را به خوبی ایفا کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه در این زمینه مهم است این است که جمهوری اسلامی ایران در این حوزه متضرر نخواهد شد و دشمنان بدانند دست جمهوری اسلامی ایران پر است. مجلس، دولت، شورای عالی امنیت ملی و تمامی ارکان و نهادهای نظام، متحد منسجم و یکپارچه و متفق النظر هستند که ما حتماً اقدام متقابل خواهیم داشت و مجلس هم طی روزهای آینده تمام طرح‌ها و پیشنهادات را به صورت یکپارچه با محوریت کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار خواهد داد. امیدواریم همانطور که تا امروز اینگونه رقم خورده، از این به بعد هم تمام تغییر و تحولات در نگاه بلندمدت و راهبردی به نفع جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی درباره سناریوهای احتمالی ایران در پاسخ به اقدام غرب در صورت فعال سازی مکانیزم ماشه گفت: در مجلس چه اصلاح طلب و چه اصول گرا و چه جریان‌ها و طیف‌های مختلفی که وجود دارد همه در این موضوع متفق النظر هستند که پاسخ ما باید پشیمان کننده و متقابل باشد و به آنها هزینه تحمیل کند لذا تمام این طرح‌ها و پیشنهادات که توسط نمایندگان ارائه شده به صورت یکپارچه در نشست‌هایی که پیش بینی شده حتماً بررسی خواهد شد و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.