احمدی: راهکار واحدی برای حل ناترازی برق وجود ندارد

حجت‌الاسلام موسی احمدی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی، اظهار کرد: به زودی شاهد ایجاد سازمان بهینه‌سازی انرژی و مدیریت راهبردی خواهیم بود که اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: امروز برق به عنوان یک انرژی حیاتی مورد نیاز نه تنها موتور محرک صنعت و اقتصاد کشورها به شمار می‌رود، بلکه نقش اساسی در رفاه جامعه و بهبود کیفیت زندگی مردم دارد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: در سال جاری ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور حدود ۹۵ هزار مگاوات بود که ۸۴ درصد از توان کشور مربوط به نیروگاه‌های حرارتی بوده و سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ظرفیت کشور کمتر از ۱.۷ درصد است.

احمدی بیان کرد: علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در دولت و وزارت نیرو، همچنان ناترازی برق یکی از جدی ترین چالش‌های کشور بوده و میزان آن در حال افزایش است. اگرچه دولت به صورت شبانه روزی در دو سطح مدیریت تقاضا و افزایش ظرفیت تولید تلاش بسیاری داشته است، اما وضعیت موجود نشان می‌دهد جلوگیری از گسترش ناترازی برق مستلزم اقدامات جدی تر در مصرف است.

نماینده مردم جم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: راهکار واحدی برای حل ناترازی برق وجود ندارد و باید مجموعه اقداماتی به طور همزمان برای رفع این مشکل انجام شود.