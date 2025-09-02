محمودی: رژیم صهیونیستی در باتلاق بحران روانی گرفتار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی محمودی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: پوچ بودن موضوعی که نتانیاهو از آن برای تضعیف روحیه ملت ایران استفاده کرد، حتماً با مدیریت قدرتمند همه مسئولان اثبات خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عجیب است رژیمی که خودش در زمینه تأمین آب شرب و ارائه خدمات داخلی به مردم خودش دچار مشکل است و امروز در باتلاق مدیریت و بحران روانی جامعه‌اش گرفتار شده است، سرابی پوچ برای ارائه خدماتی درباره آب و برق را به ملت ما نشان داده است!

وی تاکید کرد: این شایسته نیست که ما ادعا کنیم امروز در بحران عمیق آب گرفتاریم، در حالی که ما در بحران مدیریت گرفتار شده‌ایم؛ بحران مدیریتی که تنها برای امروز نیست و از سال‌ها قبل وجود دارد. وزارت نیرو درباره عملکرد مدیران خود کاری کند تا گلایه‌هایی که وجود دارد، دیگر ادامه نداشته باشد.

محمودی گفت: در حوزه برق می‌توان گفت که مشکل سوخت، مشکلات نیروگاه‌ها را افزایش داده است که باید وزیر نفت هم در این زمینه پاسخگو باشد. در بحث آب بیشتر بحران مدیریت داریم.