جلسه مجلس برای بررسی موضوع «مکانیسم ماشه» غیرعلنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ادامه جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به صورت غیرعلنی خواهد بود.

گفتنی است، مسائل مربوط به مکانیسم ماشه در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی می‌شود.

همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که قالیباف امروز در نطق پیش از دستور خود، گفت: باید ایران اقدامی بازدارنده برای هزینه‌مند کردن اقدام غیرقانونی طرف‌های اروپایی انجام دهد تا منجر به تغییر تصمیم دشمن در فعال کردن مکانیسم ماشه شود؛ تصمیم واحد نظام جمهوری اسلامی در این زمینه به زودی اعلام و اعمال می‌شود.