لزوم ایفای نقش دانش آموزان در جهان آینده از طریق آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید یزدانی مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در آئین بررسی و ارزیابی مرحله نهایی پژوهشهای جشنواره نوجوان خوارزمی در سمنان با قدردانی از میزبانی استان سمنان، بر لزوم حرکت نظام تعلیم و تربیت به سمت تولید تأکید و اظهار کرد: نظام آموزشی ما باید از بهرهبرداری صرف از ابزارهای هوش مصنوعی به سمت تولید این فناوریها حرکت کند.
وی با اشاره به ضرورت حفظ روحیه حقیقتجویی در دانشآموزان، افزود: موظف هستیم بر اساس سند تحول بنیادین و بهصورت ششساحتی عمل کرده و این مفاهیم را به شکل دقیق و درست در مدارس خود نهادینه سازیم.
یزدانی با اشاره به تحول ابزارهای پژوهشی در حوزههای آموزشی، خاطرنشان کرد: در گذشته، موتورهای جستوجو ابزار اصلی بودند؛ اما امروز دانشآموزان از ابزارهای هوش مصنوعی بهره میبرند و نقش ما این است که آنها را از مصرفکنندگی صرف خارج کرده و به سمت تولید و خلق این ابزارها سوق دهیم.
مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: هدف آموزش و پرورش از این رویکرد جدید، این است که نه یک بهرهبردار؛ بلکه تولیدکننده مؤثر باشیم.
وی با بیان اینکه باید از انجام کارهای بیاثر و صوری پرهیز کرد، اضافه کرد: برگرداندن مطالب کتابها در قالب کلیپهای بارگذاری شده، بازتولید مطلب است و بیاثرترین کاری است که یک فرد میتواند انجام دهد؛ چراکه دانشآموزان ما برای این کارها درس نمیخوانند و اگر بخواهیم کار اساسی انجام دهیم، باید دانشآموزان را قادر سازیم تا در مسیر دانش و خلاقیت حرکت کرده و در این مسیر به کشف حقیقت دست یابند.
مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از آموزش و پرورش استان سمنان، تصریح کرد: امیدواریم با حرکت در این مسیر، نظام آموزشی کشور بتواند در عرصه رقابتهای جهانی حضور یافته و نسل آینده را برای ایفای نقش در جهان آینده آماده کند.
