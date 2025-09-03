به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، در یک برنامه تلویزیونی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، آمار تصادفات عابرین پیاده در سطح شهر تهران بر اساس محل وقوع، نشان می‌دهد که بزرگراه‌های پایتخت با سهم ۴۷ درصدی در رتبه نخست قرار دارند. همچنین معابر اصلی با ۴۵ درصد در جایگاه دوم و سایر معابر با ۸ درصد در رتبه سوم این جدول آماری قرار گرفته‌اند.

سرهنگ جوانبخت افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۳۸ درصد از تصادفات فوتی و ۲۲ درصد از تصادفات جرحی پایتخت مربوط به عابرین پیاده بوده است.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رصد پلیس راهور نشان می‌دهد که بیشترین تصادفات عابرین پیاده در بازه زمانی ۲۰:۰۰ تا ۲۴:۰۰ با سهم ۳۴ درصدی رخ داده است.

سایر بازه‌های زمانی به ترتیب شامل :۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ با ۱۵ درصد ،۰۴:۰۰ تا ۰۸:۰۰ با ۶ درصد ،۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ با ۱۰ درصد ،۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ با ۲۰ درصد، و ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ با ۱۵ درصد بوده‌اند.

سرهنگ جوانبخت با تأکید بر نقش ساعات تاریکی شب در افزایش خطر برای عابرین پیاده افزود: یکی از عوامل اصلی وقوع این تصادفات در ساعات شبانه، رنگ تیره پوشش عابرین پیاده است که باعث کاهش دید رانندگان و افزایش احتمال تصادفات می‌شود.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، بیشترین تصادفات فوتی عابرین پیاده مربوط به افراد بالای ۶۵ سال با سهم ۳۸ درصدی بوده است.

سایر گروه‌های سنی به ترتیب شامل :۴۵ تا ۵۵ سال با ۱۹ درصد، ۵۵ تا ۶۵ سال با ۱۵ درصد، ۳۵ تا ۴۵ سال با ۱۷ درصد، ۲۵ تا ۳۵ سال با ۷ درصد، ۱۵ تا ۲۵ سال با ۴ درصد است.

این آمار نشان می‌دهد که سالمندان بیش از سایر گروه‌های سنی در معرض خطر تصادفات فوتی قرار دارند. از این‌رو، ضروری است خانواده‌ها توجه بیشتری به نحوه تردد سالمندان داشته باشند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ماده ۲۱۵ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی گفت: در این ماده به‌طور صریح به حقوق و وظایف عابرین پیاده پرداخته شده است. شهروندان، به‌ویژه عابرین پیاده، با مطالعه این ماده و رعایت اصول ایمنی می‌توانند نقش مؤثری در کاهش تصادفات داشته باشند.

سرهنگ جوانبخت در پایان تأکید کرد: عابرین پیاده نباید تصور کنند که وسایل نقلیه همواره متوجه حضور آن‌ها هستند. برای حفظ ایمنی، توصیه می‌شود در ساعات شب از لباس‌های روشن و قابل رؤیت استفاده کنند، از استفاده از هندزفری که مانع شنیدن صدای بوق و هشدارهای محیطی می‌شود خودداری کرده و برای عبور از عرض خیابان، حتماً از پل‌های عابر پیاده یا گذرگاه‌های مجاز استفاده کنند.