به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بهزادی صبح سه شنبه اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی، کارشناسان سلامت محیط و کار به همراه پلیس امنیت و اداره نظارت بر اماکن عمومی در میناب و هشتبندی، ۱۰۰ چشمه قلیان را جمع‌آوری و معدوم کردند.

وی افزود: در اقدامی جهت صیانت از سلامت عمومی، یک عملیات نظارت مشترک با همکاری کارشناسان سلامت محیط و کار، پلیس امنیت و اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهرستان میناب و منطقه هشتبندی انجام شد.

بهزادی یادآور شد: این عملیات که به هدف کنترل و برخورد با عرضه قلیان در اماکن عمومی صورت گرفت، منجر به جمع‌آوری و معدوم‌سازی ۱۰۰ چشمه قلیان شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب، گفت: در این اقدام، ۶ گروه بازرسی به‌طور همزمان از کافه‌ها و رستوران‌های سطح شهر میناب و منطقه هشتبندی بازدید کردند که نتیجه آن جمع‌آوری قلیان‌ها بود.

وی با اشاره به اهمیت این طرح و ضرورت آن خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون جامع مبارزه با دخانیات، استعمال هرگونه دخانیات از جمله قلیان در اماکن عمومی ممنوع است. هدف این قانون، تنها منع مصرف مستقیم نیست، بلکه محافظت از شهروندانی است که به ناچار در معرض دود دست دوم قرار می‌گیرند.

این مقام مسئول با تأکید بر خطرات دود قلیان گفت: متأسفانه دود دست دوم قلیان حاوی هزاران ماده سمی و سرطان‌زاست و گروه‌های حساسی مانند کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی را به طور جدی تهدید می‌کند. این یک تهدید خاموش اما جدی برای سلامت جامعه است.

بهزادی در پایان به تداوم این روند تأکید کرد و افزود: برخورد با متخلفانی که سلامت مردم را قربانی منافع اقتصادی خود می‌کنند، قطعی و مستمر خواهد بود. از همه هموطنان نیز تقاضا داریم تا از طریق سامانه ۱۹۰ موارد تخلف را گزارش کنند تا در این مسیر یاری‌مان کنند.