به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طحان صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت سمنان اظهار داشت: نظر به آغاز فراخوان بیست و چهارمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بنگاه‌های اقتصادی متقاضی می‌توانند ضمن مراجعه به سامانه همایش در فرآیند ارزیابی بنگاه‌های برتر ملی ثبت نام کنند.

وی تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی استان فرصت دارند تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، ضمن مراجعه به سامانه همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به نشانی www.esfand9th.ir در فرآیند ارزیابی بنگاههای برتر ملی حضور یابند و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان سمنان اضافه کرد: همچنین دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی همایش با شماره تلفن‌های ۰۲۱-۲۶۲۰۰۵۰۳ و ۲۲۰۵۸۵۴۲-۰۲۱ آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی در این خصوص است.

وی تصریح کرد: در این ارزیابی برابر با آیین نامه و دستورالعمل اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی متقاضی در ۴ شاخص قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایت مندی مشتریان مورد ارزیابی و نحوه انتخاب واحدهای متقاضی دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان نیز با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی است.