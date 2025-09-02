  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

فراخوان انتخاب بنگاه‌های برتر استان سمنان درحوزه رعایت حقوق مصرف‌کننده

فراخوان انتخاب بنگاه‌های برتر استان سمنان درحوزه رعایت حقوق مصرف‌کننده

سمنان- ‍معاون اداره کل صمت سمنان از آغاز ثبت‌نام بنگاه‌های اقتصادی استان متقاضی برای حضور در فرآیند ارزیابی بیست‌وچهارمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طحان صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت سمنان اظهار داشت: نظر به آغاز فراخوان بیست و چهارمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بنگاه‌های اقتصادی متقاضی می‌توانند ضمن مراجعه به سامانه همایش در فرآیند ارزیابی بنگاه‌های برتر ملی ثبت نام کنند.

وی تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی استان فرصت دارند تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، ضمن مراجعه به سامانه همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به نشانی www.esfand9th.ir در فرآیند ارزیابی بنگاههای برتر ملی حضور یابند و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان سمنان اضافه کرد: همچنین دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی همایش با شماره تلفن‌های ۰۲۱-۲۶۲۰۰۵۰۳ و ۲۲۰۵۸۵۴۲-۰۲۱ آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی در این خصوص است.

وی تصریح کرد: در این ارزیابی برابر با آیین نامه و دستورالعمل اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی متقاضی در ۴ شاخص قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایت مندی مشتریان مورد ارزیابی و نحوه انتخاب واحدهای متقاضی دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان نیز با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی است.

کد خبر 6577314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها