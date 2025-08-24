مهرداد اسکویی جایزه عکاسی ایپا را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، nv جشنواره سالانه عکاسان حرفه‌ای جهان (IPA) که یکی از معتبرترین جوایز عکاسی جهان است، عکسی سیاه و سفید از مهرداد اسکویی هنرمند عکاس، مستندساز و پژوهشگر تاریخ عکاسی، جایزه نخست در بخش عکاسی فتوژورنالیسم یا عکاسی خبری آنالوگ را از آن خود کرد.

در این جشنواره، ۸ عکس مهرداد اسکویی برای مرحله نهایی داوری نامزد شد که در نهایت در اتفاقی کم سابقه ۷ عکس او نشان افتخار جشنواره و عکسی با عنوان «در میان آوار فاجعه» که مربوط به چهره پسر نوجوانی در خرابی‌های پس از زلزله است، جایزه نخست را به خودش اختصاص داد.

ایپا که در سال ۲۰۰۳ میلادی تاسیس شد، یک رویداد سالانه معتبر و حرفه‌ای است که از عکاسانی که در طیف وسیعی از ژانرها و سبک‌ها فعالیت دارند، قدردانی می‌کند.

هدف این مسابقه که برای عکاسانی از هر پیشینه و مهارتی آزاد است، کشف استعدادهای جدید و شناسایی عکاسان شناخته شده با فراهم کردن بستری برای نمایش آثارشان در مقیاس جهانی است. این مسابقه جهانی شامل عکس‌هایی در دسته‌های مختلفی چون عکس خبری، ورزشی، هوایی، مردم، پرتره، آئین‌ها و آداب و رسوم، تبلیغاتی، طبیعت، حیوانات، میکروگرافی، معماری و موارد دیگر است. برگزیدگان هر ساله ایپا توسط یک گروه داوری بین‌المللی متشکل از متخصصان در زمینه عکاسی انتخاب می‌شوند.