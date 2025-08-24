  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

مهرداد اسکویی جایزه عکاسی ایپا را گرفت

مهرداد اسکویی جایزه عکاسی ایپا را گرفت

مهرداد اسکویی جایزه نخست بخش عکاسی فتوژورنالیسم یا عکاسی خبری آنالوگ مسابقات عکاسی ایپا ۲۰۲۵ را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، nv جشنواره سالانه عکاسان حرفه‌ای جهان (IPA) که یکی از معتبرترین جوایز عکاسی جهان است، عکسی سیاه و سفید از مهرداد اسکویی هنرمند عکاس، مستندساز و پژوهشگر تاریخ عکاسی، جایزه نخست در بخش عکاسی فتوژورنالیسم یا عکاسی خبری آنالوگ را از آن خود کرد.

در این جشنواره، ۸ عکس مهرداد اسکویی برای مرحله نهایی داوری نامزد شد که در نهایت در اتفاقی کم سابقه ۷ عکس او نشان افتخار جشنواره و عکسی با عنوان «در میان آوار فاجعه» که مربوط به چهره پسر نوجوانی در خرابی‌های پس از زلزله است، جایزه نخست را به خودش اختصاص داد.

مهرداد اسکویی جایزه عکاسی ایپا را گرفت

ایپا که در سال ۲۰۰۳ میلادی تاسیس شد، یک رویداد سالانه معتبر و حرفه‌ای است که از عکاسانی که در طیف وسیعی از ژانرها و سبک‌ها فعالیت دارند، قدردانی می‌کند.

هدف این مسابقه که برای عکاسانی از هر پیشینه و مهارتی آزاد است، کشف استعدادهای جدید و شناسایی عکاسان شناخته شده با فراهم کردن بستری برای نمایش آثارشان در مقیاس جهانی است. این مسابقه جهانی شامل عکس‌هایی در دسته‌های مختلفی چون عکس خبری، ورزشی، هوایی، مردم، پرتره، آئین‌ها و آداب و رسوم، تبلیغاتی، طبیعت، حیوانات، میکروگرافی، معماری و موارد دیگر است. برگزیدگان هر ساله ایپا توسط یک گروه داوری بین‌المللی متشکل از متخصصان در زمینه عکاسی انتخاب می‌شوند.

کد خبر 6569098
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها