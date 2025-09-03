به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نگاه و برنامه‌های دولت برای تعامل بیشتر با گروه اقتصادی کشورهای شانگهای جهت افزایش تاب آوری کشورمان در برابر تحریم‌های کشورهای غربی، گفت: طبیعتاً یکی از موضوعاتی که کمک می‌کند تاب‌آوری کشورمان افزایش یابد، آن است که تعاملات ما با کشورهای منطقه و همسایه افزایش یابد.

وی افزود: این موضوع جز دستور کار رئیس جمهور بوده است و از روزی که ایشان کار را شروع کردند، در همین راهبرد حرکت کردند و سفرهای خارجی ایشان موید این نکته است.

مهاجرانی عنوان کرد: تعامل و همکاری بیشتر با کشورهایی که در پیمان‌های منطقه‌ای از جمله شانگهای، عضو هستند، به یقین کمک می‌کند، تا ما از ظرفیت‌های آنها در حوزه اقتصادی بهره‌برداری کنیم. البته این امر پیش شرط‌های دارد که در نظام این موضوع در دست بررسی است که انشالله بتوانیم آنها را حل کنیم.

الزام حل اف ای تی اف جهت همکاری با کشورهای دوست

وی با اشاره به لزوم حل برخی مقدمات در روابط با کشورهای دوست، گفت: از جمله آن موضوعات حل موضوع اف ای تی اف است که ما بعد از هفت سال [به گروه ویژه اقدام مالی آف ای تی اف برای شرکت در مذاکرات مستقیم] دعوت شدیم، زیرا این‌ها جزء موضوعاتی است که حتی اگر ما کشوری بخواهد با ما همکاری داشته و کار بکند با بانک ما نمی‌تواند مراوده داشته باشد. در نتیجه استفاده از ظرفیت‌های منطقی و کشورهای دوست یک سری الزامات دارد که انشالله در حال مرتفع شدن آن هستیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگر مهر در رابطه با ابتکار برنامه نشست صمیمانه رئیس جمهور با سه تن از فعالین سیاسی کشورمان و تلاش‌های دولت جهت وفاق بیشتر و به حداقل رساندن اختلافات سیاسی داخلی، اظهار کرد: معمولاً مرسوم و عرف است که با هر رویکردی، در ایام پس از انتخابات، پست‌های مدیریتی میان فعالین ستادها تقسیم می‌شود؛ اما آقای پزشکان از ابتدا رویکرد وفاق را داشتند و به همه گروه‌ها گفته بودند که اسامی افراد شایسته را برای در اختیار گرفتن پست‌های مدیریتی به او ارائه کنند.

وی افزود: ایشان از کابینه تا سطح استانداران و انتصاب‌های داخل استانی و یا داخل وزارتخانه‌ها، به سمت رویکرد وفاق حرکت کردند تا آن را ایجاد کنند و این به ایجاد انسجام اجتماعی بسیار کمک می‌کند.

زمانی مشکلی حل می‌شود که همه گروه‌ها در حل آن شریک باشند

مهاجرانی تاکید کرد: وقتی موضوعی حل می‌شود که همه افراد خودشان را در حل آن مسئله شریک بدانند و نیز دارای فهم مشترکی باشند. وقتی گروهی بیرون در بایستند و گروهی دیگر بخواهند مسائل را حل بکنند، چون حل آن مسئله دغدغه گروه دیگر نشده است، آن مشکل دشوار تر حل می‌شود، اما با رویکرد دولت وفاق تلاش شد تا دغدغه حل مسائل و مشکلات برای همه شود و اینگونه موضوعات به طرف حل شدن حرکت کرد.

سخنگوی دولت با تاکید بر آنکه مشکلات بسیاری در کشور وجود دارد که باید حل شود، عنوان کرد: باید گفت البته اینگونه نیست که همه مسائل حل و تمام شده است؛ اتفاقاً کلی مشکل و مسئله باز پیش روی مان است، مانند ناترازی‌های انرژی که موضوعی جدی است و پیش روی ماست. همینطور موضوعات اجتماعی وسایل مشکلات دیگر که در دستور کار دولت است که باید حل شوند.

وی با اشاره به لزوم داشتن سعه صدر در شنیدن صدای افراد، گفت: شنیدن صدای افراد و بالا بردن آستانه تحمل بدون آنکه بخواهیم به سرعت واکنش نشان دهیم و مثلاً بگوییم این صدا آن چیزی است که دشمن می‌خواهد، ضرورت دارد، تا انشالله به آن نقطه‌ای که لایق جامعه اسلامی است، برسیم.

نشست اخیر رئیس جمهور با سه فعال سیاسی صمیمانه و چالشی بود

سخنگوی دولت در رابطه نشست صمیمانه رئیس جمهور سیاسی، خاطر نشان کرد: این جلسه ابتکار خلاقانه‌ای بود که مدل آن متفاوت از جلسات و نشست‌های خبری با خبرنگاران بود. این نشست هم صمیمانه و هم چالشی بود. البته می‌توانید از طیف‌ها و گروه‌های دیگر هم در آن حضور داشته باشند که انشالله در ادامه و زمان‌های دیگر ممکن است که برگزار شود، ضمن آنکه انتقاداتی هم بر آن وارد است که طبیعتاً به دفتر رئیس جمهور منتقل خواهیم کرد.