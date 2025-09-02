به گزارش خبرنگار مهر، حضور تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا که با حضور ۸ تیم برگزار می شود، انتقاداتی را از سوی کارشناسان و پیشکسوتان به همراه داشته است. سطح فنی پایین اکثر این تیم ها عامل مطرح شدن این انتقادات شده است.

از سوی دیگر مشکلاتی که برای بازی های تدارکاتی با تیم های مطرح فوتبال دنیا وجود دارد عملا به مسئولان فدراسیون فوتبال و کادر فنی اجازه نمی دهد که در موقعیت دیگری عیار ملی پوشان را بسنجد. به همین خاطر حضور در همین تورنمنت می تواند در شناخت کادر فنی از بازیکنان تاثیرگذار باشد اما کمکی به آمادگی تیم ملی نخواهد کرد.

گل نگران کننده برابر افغانستان

همایون شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور تیم ملی در تورنمنت کافا گفت: دو بازی از تیم ملی در تورنمنت کافا دیدیم که توانستیم تیم های ضعیف افغانستان و هند را شکست دهیم اما نگران کننده بود که یک گل از افغانستانی دریافت کردیم که فاصله زیادی با فوتبال ما دارد و نمی تواند تا سال های سال به فوتبال ما برسد.

تنها حُسن کافا برای فوتبال ایران

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: کافا جایی نیست که بتواند برای فوتبال ما مفید باشد. نه تیم بزرگی در آن حضور دارد و نه می تواند بار فنی برای تیم ملی داشته باشد. کافا تنها می تواند برای جوانان تیم ملی انگیزه بیشتری بوجود بیاورد تا آنها با بازی های ملی آشنا شده و از تجربیات بازیکنان با تجربه استفاده کنند. کادر فنی باید بیشتر از بازیکنان جوان استفاده کند اگرچه حتی جوانان هم نمی‌توانند برداشت فنی از بازی با افغانستان و هند داشته باشند و در مجموع فکر می کنم که کافا هیچ بار فنی برای تیم ملی نخواهد داشت و کمکی به موفقیت ما در جام جهانی نخواهد داشت.

فدراسیون به دنبال تیم های بزرگ باشد

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در جام جهانی تیم های بزرگ حضور دارند و همه بزرگان فوتبال برای قهرمانی و کسب افتخار تلاش می کنند تا بتوانند به هدف خود دست پیدا کنند. بنابراین با بهترین نفرات و بیشترین امکانات به جام جهانی خواهند آمد. تیم ملی ما هم باید برای اعاده حیثیت و نشان دادن فوتبال ایران و رشدی که داشته پا به این تورنمنت بزرگ و حساس بگذارد. فدراسیون فوتبال باید تلاش کند تا چند دیدار با تیم های بزرگ دنیا آماده کند تا بازیکنان محک جدی بخورند و خود را آماده بازی های مقدماتی کنند.

باید نقاط ضعف برطرف شوند

شاهرخی که سال ها در مسئولیت های مختلف کنار تیم ملی فوتبال ایران بوده است ادامه داد: در این که ما به مراحل بالا نخواهیم رسید یک واقعیت است ولی باید به گونه ای بازی کنیم که نام ایران در جام جهانی برای همه تیم ها بزرگ باشد و از فوتبال ما به نیکی یاد کنند. باید تا جام جهانی نقاط ضعف را برطرف کنیم و بازیکنان پا به سن گذاشته را کنار بگذاریم و با یک تیم پر انگیزه و انرژی بالا وارد این تورنمنت باشیم. برای موفقیت در جام جهانی همه باید دست به دست هم دهیم تا حضوری بزرگ در این جام داشته باشیم.

انتقاد سازنده باشد نه مخرب

کارشناس فوتبال در خصوص انتقاداتی که از تیم ملی می شود گفت: در اینکه باید از تیم ملی انتفاد شود شکی نیست . تمامی سرمربیانی که هدایت تیم ملی را در تورنمنت های مختلف داشته اند مورد انتقاد قرار گرفتند. انتفاد باید سازنده باشد تا بتواند به تیم ملی کمک کند و مسولان هم باید انتقادات سازنده را با گوش جان قبول کنند و از انتقادت بهره ببرند. اما انتقادات مخرب می تواند به ضرر تیم ملی باشد و برای کادر فنی و حتی ملی پوشان حاشیه درست کند . بنابراین لازم است که تیم ملی را از حاشیه دور کنیم و به تیم آرامش بدهیم تا کادر فنی و بازیکنان بدون حاشیه و استرس خود را آماده حضور در جام جهانی کنند .

به لیگ توجه ویژه داشته باشیم

شاهرخی در خصوص تاثیر لیگ منظم در موفقیت تیم ملی تاکید کرد: لیگ برتر فوتبال ایران باید با نظم و بدون وقفه برگزار شود . لیگ منظم باعث خواهد شد بازیکنان در آمادگی کامل قرار بگیرند ضمن اینکه سالی که به جام جهانی منتهی می‌شود سرشار از انگیزه برای بازیکنان جوان است . لیگ امسال بطور حتم با کیفیت تر از سال گذشته برگزار خواهد شد . بازیکنان می دانند که دستیاران سرمربی تیم ملی تمام بازی ها را زیر نظر دارند و هر بازیکنی که انگیزه بالایی داشته باشد به تیم ملی دعوت خواهد شد و حتی می تواند مسافر جام جهانی شود.

همایون شاهرخی تاکید کرد: مسولان لیگ باید اجازه ندهند وقفه در لیگ بوجود بیاید و طبق برنامه لیگ را پیش ببرند تا بازیکنان در آمادگی کامل باشند. در این سال‌ها نسبت به گذشته فوتبال ما لژیونر کمتری دارد و این دلیل خوبی است تا بازیکن بیشتری از لیگ به تیم ملی راه پیداکند. پس این اتفاق را باید به فال نیک گرفت و از این موقعیت باید به خوبی استفاده کرد. جوانان زیادی در لیگ هستند که آرزوی پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند پس باید تلاش کنیم تا این جوانان به آرزوی خود برسند.

تیم ملی نیاز به پوست اندازی دارد

کارشناس فوتبال با تاکید بر تغییر و پوست اندازی تیم ملی گفت: تعدادی از بازیکنان تیم ملی در شرایطی هستند که این آخرین حضور آنها در تورنمنت های مهم و بزرگ است. بنابراین تیم ملی باید پوست اندازی کند و تغییرات اساسی داشته باشد. درست است بازیکنان با تجربه کمک زیادی خواهند کرد اما انرژی و توانایی بازیکنان جوان را ندارند و نمی‌توانند قدرت و سرعت آنها را داشته باشند.

بازیکنان جوان در بازی تمام انرژی خود را به کار می‌گیرند و آینده فوتبال ایران در دست آنان است. البته‌ ترکیب بازیکنان جوان و آینده دار با بازیکنان باتجربه می تواند نتایج خوبی داشته باشد و سرمربی تیم ملی کاملا به این موضوع آگاهی کامل دارد. او می‌داند که چطور از انرژی وتجربه استفاده کند تا تیم ملی به موفقیت دست پیدا کند و در این راه هم همه باید به تیم ملی کمک کنیم تا بتواند با آرامش و بدور از هر حاشیه ای راهی جام جهانی شود.

کادر فنی از تجربیات گذشته استفاده کند

وی در پایان خاطر نشان کرد: در چند دوره ایی که تیم ملی به جام جهانی صعود به جز اولین دوره که حشمت خان مهاجرانی سرمربی تیم ملی بود در دوره های بعد با مربیان خارجی راهی جام جهانی شدیم اما دستیاران ایرانی هم کنار سرمربی خارجی حضور داشتند. بنابراین بهتر است کادر فنی تیم ملی از تجربیات مربیان ایرانی که تجربه حضور در جام جهانی را داشتند کمک بگیرد.

جلسات فنی با آنها بگذارد و از تجربیات آنها استفاده کند. همه ما دوست داریم تیم ملی در جام جهانی موفق باشد و هیچ موفقیتی جز با همدلی و وحدت به دست نمی‌آید بنابراین همه باید هرچه تجربه داریم در اختیار کادر فنی تیم ملی بگذاریم، از بازیکنان حمایت کنیم و با انتقادات سازنده امیدوار باشیم تیم ملی حضوری موفقیت آمیز در جام جهانی داشته باشد .