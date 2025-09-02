واکنش فدراسیون فوتبال به حضور جادوگران در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتههای اخیر برخی از رسانهها مدعی شدهاند که تعدادی از مربیان فوتبال، بازیکنان لیگ برتر و حتی برخی مدیران باشگاهها ارتباطاتی با جادوگران داشتهاند. این ادعاها واکنشهای گستردهای در فضای ورزشی کشور به همراه داشته و بحثهای مختلفی را میان کارشناسان و هواداران فوتبال به وجود آورده است.
در حالی که تاکنون مستندات رسمی در این زمینه منتشر نشده، مسئولان کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تأکید کردهاند در صورت دریافت گزارشهای مستدل از طریق نهادهای امنیتی و قضائی، موضوع را به طور جدی پیگیری خواهند کرد و با خاطیان احتمالی برخورد میشود.
اکبری رئیس دیوان تحقیقات کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال درباره ارتباط برخی مربیان و بازیکنان لیگ برتر با جادوگران و ارجاع چنین پروندههایی به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال گفت: به طور معمول از طریق حراست فدراسیون با نهادهای امنیتی، پلیس و دستگاه قضائی مکاتبه میکنیم تا دلایل و مستندات لازم را دریافت کنیم. در حال حاضر ما نیز مانند رسانهها تنها در همان سطح اطلاعات داریم.
وی افزود: در صورتی که مواردی به طور قطعی محرز شود، بدون تردید برخورد لازم با خاطیان انجام خواهد شد.
