چرا قلعه نویی به اشتباهش اعتراف کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، مصاحبه امیر قلعه‌نویی بعد از پیروزی ۳ بر صفر تیم ملی ایران برابر هند در تورنمنت کافا، نقطه عطفی در رفتار و ادبیات سرمربی تیم ملی بود. او برخلاف گذشته که معمولاً انتقادات را پس می‌زد یا با لحنی تند پاسخ می‌داد، این بار با آرامش و پذیرش خطاهای خودش مقابل خبرنگاران نشست و حتی صریحاً اعلام کرد: «باید اعتراف کنم با برنامه بهتری می‌توانستیم وارد مسابقات شویم. فاصله زمانی بازی‌ها کم است، بعضی بازیکنان خسته‌اند و من در مدیریت شرایط اشتباه کردم.»

این جملات نشان می‌دهد که قلعه‌نویی پس از مدت‌ها با همان نگاهی که منتقدان به عملکرد تیم داشتند همسو شده و پذیرفته است که کیفیت بازی تیم ملی، به‌ویژه مقابل هند، دلچسب و امیدوارکننده نبود. با وجود برتری پرگل، بسیاری از کارشناسان معتقدند ساختار فنی تیم منسجم نیست و فاصله زیادی تا استانداردهای یک تیم جهانی دارد.

نکته مهم، ادبیات تازه و متفاوت قلعه‌نویی بود. او نه‌تنها اشتباهاتش را پذیرفت بلکه به بازیکنان خسته و شرایط دشوار پروازها و کمبود جلسات تمرینی اشاره کرد؛ مسائلی که پیش‌تر شاید به‌عنوان توجیه یا حاشیه مطرح می‌شد اما این بار رنگ و بوی اعترافی صادقانه داشت.

رفتار قلعه‌نویی در نشست خبری هم متفاوت بود؛ او به پرسش‌های نسبتاً منتقدانه با آرامش پاسخ داد و همین تغییر لحن، تصویری متفاوت از سرمربی تیم ملی ساخت. اگر این رویکرد ادامه پیدا کند، می‌تواند به بهبود روابط رسانه‌ای، مدیریت داخلی تیم و حتی ارتقای نظم و دیسیپلین منجر شود.

تیم ملی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به انضباط، برنامه‌ریزی دقیق و تمرکز بر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ دارد. اعتراف قلعه‌نویی به اشتباهاتش، اگر مقدمه‌ای برای اصلاح ساختار فنی و مدیریتی باشد، می‌تواند نقطه آغاز مسیری تازه باشد؛ مسیری که در آن تیم ملی نه‌تنها نتیجه بگیرد بلکه با ثبات و انسجامی بیشتر وارد مهم‌ترین رقابت فوتبال ملی در سال پیش رو شود.