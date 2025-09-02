  1. ورزش
چرا قلعه نویی به اشتباهش اعتراف کرد؟

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پس از دیدار با هند برای اولین بار در مدت زمان حضورش روی نیمکت تیم ملی با لحنی متفاوت به نقد ها پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصاحبه امیر قلعه‌نویی بعد از پیروزی ۳ بر صفر تیم ملی ایران برابر هند در تورنمنت کافا، نقطه عطفی در رفتار و ادبیات سرمربی تیم ملی بود. او برخلاف گذشته که معمولاً انتقادات را پس می‌زد یا با لحنی تند پاسخ می‌داد، این بار با آرامش و پذیرش خطاهای خودش مقابل خبرنگاران نشست و حتی صریحاً اعلام کرد: «باید اعتراف کنم با برنامه بهتری می‌توانستیم وارد مسابقات شویم. فاصله زمانی بازی‌ها کم است، بعضی بازیکنان خسته‌اند و من در مدیریت شرایط اشتباه کردم.»

این جملات نشان می‌دهد که قلعه‌نویی پس از مدت‌ها با همان نگاهی که منتقدان به عملکرد تیم داشتند همسو شده و پذیرفته است که کیفیت بازی تیم ملی، به‌ویژه مقابل هند، دلچسب و امیدوارکننده نبود. با وجود برتری پرگل، بسیاری از کارشناسان معتقدند ساختار فنی تیم منسجم نیست و فاصله زیادی تا استانداردهای یک تیم جهانی دارد.

نکته مهم، ادبیات تازه و متفاوت قلعه‌نویی بود. او نه‌تنها اشتباهاتش را پذیرفت بلکه به بازیکنان خسته و شرایط دشوار پروازها و کمبود جلسات تمرینی اشاره کرد؛ مسائلی که پیش‌تر شاید به‌عنوان توجیه یا حاشیه مطرح می‌شد اما این بار رنگ و بوی اعترافی صادقانه داشت.

رفتار قلعه‌نویی در نشست خبری هم متفاوت بود؛ او به پرسش‌های نسبتاً منتقدانه با آرامش پاسخ داد و همین تغییر لحن، تصویری متفاوت از سرمربی تیم ملی ساخت. اگر این رویکرد ادامه پیدا کند، می‌تواند به بهبود روابط رسانه‌ای، مدیریت داخلی تیم و حتی ارتقای نظم و دیسیپلین منجر شود.

تیم ملی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به انضباط، برنامه‌ریزی دقیق و تمرکز بر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ دارد. اعتراف قلعه‌نویی به اشتباهاتش، اگر مقدمه‌ای برای اصلاح ساختار فنی و مدیریتی باشد، می‌تواند نقطه آغاز مسیری تازه باشد؛ مسیری که در آن تیم ملی نه‌تنها نتیجه بگیرد بلکه با ثبات و انسجامی بیشتر وارد مهم‌ترین رقابت فوتبال ملی در سال پیش رو شود.

مهدی مرتضویان

