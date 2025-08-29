به گزارش خبرنگار مهر، «سینما متروپل» جدیدترین اثر محمدعلی باشه‌آهنگر است که در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را دریافت کرده بود و به دلایل مختلف ازجمله حذف سکانس‌هایی از فیلم در این ۳ سال پروانه نمایش دریافت نکرد اما در نهایت پس از ۳ سال قرار است بدون تغییر راهی سینماها شود.

این فیلم روایتی عاشقانه و نوستالژیک از بازگشایی سینما متروپل آبادان در بحبوحه محاصره آبادان دارد.

«سینما متروپل» به تهیه‌کنندگی حامد حسینی در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ ۱۳ رشته شد که در نهایت، علاوه بر سیمرغ بهترین فیلمبرداری، سه جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را هم دریافت کرد.

بازیگران «سینما متروپل» عبارتند از رضا کیانیان، مهتاب نصیرپور، مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد.

همچنین فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی مهدی فرجی و نویسندگی سیدمحمدرضا خردمندان و حمید اکبری خامنه با روایتی از یک داستان واقعی روی پرده سینماها می‌آید.

داستان این فیلم به یکی از اتفاق‌های مهم اجتماعی ایران برمی‌گردد؛ جایی که همه تلاش می‌کنند تا دختر گمشده روستا را پیدا کنند و در این بین، رازهایی برملا می‌شود.

درواقع فیلم سینمایی «ناتوردشت»، قصه یک قهرمان است. کسی که روزگاری با حفاظت از محیط زیست مردم، به فکرشان بوده است و حال دست بر قضا برای حفاظت از جان دختر این مردم دست به کار شده است.

در «ناتوردشت» بازیگرانی چون هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سید علی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، با حضور افتخاری سعید آقاخانی و هنرمندی علی مصفا نقش‌آفرینی می‌کنند.

همچنین فیلم سینمایی «تابستان همان سال» قرار بود از ۵ شهریور اکران شود اما زمان دقیق اکران این فیلم هنوز مشخص نیست.

به نظر می‌رسد که فیلم جدید محمود کلاری قرار است با نام جدید «آدم‌فروش» به زودی روی پرده سینماها برود.

باتوجه به کاهش محسوس فروش سینماها در هفته گذشته و حضور میانگین ۲۸ نفر در هر سانس به نظر می‌رسد با ورود فیلم‌های جدید به چرخه اکران در هفته پیش رو، شاهد تغییر صعودی در فروش گیشه و حضور مخاطبان در سالن‌های سینما باشیم.