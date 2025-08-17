به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عظیمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت ۲۱ مرداد سالگرد اقامه نماز و ۳۱ مرداد روز جهانی مسجد نامگذاری شده است، افزود: در این روز مسجدالاقصی توسط یکی از افراطیون رژیم صهیونیستی به آتش کشیده شد و به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارتباطات این روز به عنوان روز جهانی مسجد نامگذاری شده است.

وی تصریح کرد: و هر ساله به این مناسبت برنامه‌های با هدف صیانت از مسجد و حفظ کارکرد و اقتدار مساجد برگزار می‌شود.

ترویج فرهنگ نورانی نماز در استان

وی بیان کرد: در این ایام ستاد اقامه نماز فعالیت‌هایی در سطح استان انجام می‌شود، افزود: فراهم کردن بستر لازم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بخش دولتی و خصوصی برای جذب مردم به سمت نماز است تا فرهنگ نورانی نماز بین مردم توسعه یابد.

مسئول ستاد اقامه نماز کردستان یادآور شد: در بخش فرهنگ‌سازی، آموزش، نظارت و تبلیغات به طور منسجم برنامه‌هایی داشته‌اند.

عظیمی از اجرای برنامه‌های در سطح مدارس، دانشگاه‌ها برای دانش‌آموزان و دانشجویان، معلمان و مدرسین آموزش خانواده خبر داد و گفت: شیوه‌های آموزش و جذب نماز برای این افشار برگزار می‌شود.

برگزاری اجلاسیه نماز در کردستان

وی پاسخگویی به شبهات نماز، برگزاری اجلاسیه نماز استانی و کشوری، برگزاری دوره‌های آموزشی با استفاده از روش‌های نوین دعوت به نماز برای ائمه جمعه و جماعت از جمله برنامه‌های استان در حوزه نماز است.

وی اذعان کرد: فعالان نماز و کسانی که در راستای توسعه و ترویج نماز تلاش کردند در افشار مختلف تجلیل می‌شود.

مسئول ستاد اقامه نماز کردستان اضافه کرد: فراخوان مقاله متناسب با موضوع نماز نیز از برنامه‌های این ستاد در حوزه ترویج اقامه نماز در استان بوده است.

نظارت بر نمازخانه ادارات و دستگاه‌های اجرایی

عظیمی گفت: نظارت بر دستگاه‌ها برای ایجاد فضای نمازخانه، برگزاری دوره‌های ترویج نماز در ادارات و ارزیابی ادارات براساس اقدامات انجام شده در طول سال از دیگر اقداماتی است که توسط ستاد اقامه نماز در استان پیگیری و دنبال می‌شود.

وی همچنین به راه‌اندازی نمازخانه‌های بین راهی به ویژه در ایام اربعین پرداخت و گفت: این اقدامات در ایام اربعین شکل گرفته است.

مساجد پایگاه اصلی انسجام و وحدت است

وی همچنین به کارکرد مساجد پرداخت و اضافه کرد: مسجد پایگاه اصلی انسجام و وحدت مسلمانان است که در دوران انقلاب هم همین‌گونه است که پایگاه‌هایی اعتراض به رژیم طاغوت مساجد بودند که بسیاری از سخنرانی‌های چهره‌های انقلابی در مساجد شکل گرفت.

مسئول ستاد اقامه نماز کردستان عنوان کرد: امروز نیز باید کارکردهای مساجد پررنگ‌تر از قبل باشد و از این ظرفیت بزرگ در راستای وحدت ملی و اجتماعی در بخش مسائل قرانی، نماز، آموزش و غیره استفاده شود.