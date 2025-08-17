به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد صبح یکشنبه دردیدار با رئیس و اعضای مجمع بسیجیان استان اصفهان با اشاره به لزوم نتیجه بخشی و بهره دهی نشست‌ها و جلسات مسئولان و اهمیت عمل گرایی در ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف اظهار داشت: به عنوان نمونه این که گفته شود باید همه دستگاه‌ها در کار فرهنگی کمک کنند، اما میزان بودجه کار فرهنگی و نحوه صرف آن در دستگاه‌ها مشخص نباشد کار درستی نیست.

امام جمعه اصفهان با بیان اهمیت برخی از اقدامات دینی و فرهنگی به ویژه اقامه نماز و رونق بخشی مساجد گفت: حرف اول بسیج باید نماز باشد و در دین کاری مهم‌تر از نماز و قرائت قرآن نیست، هم چنان که عمده عبادت ائمه اطهار (ع) نیز نماز و قرائت قران بوده است.

وی افزود: خداوند نیز به پیامبر می‌فرماید «قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا نصفه او انقص منه قلیلا؛ یعنی به پیامبر که عقل کل است می‌فرماید نماز بخواند و قرآن قرائت کند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان عنوان کرد: بسیج که در آن افراد نخبه و مؤمن عضو هستند باید در هنگام نماز در مسجد حضور یابند، رونق دادن مساجد به نوعی مقابله با دشمنان است، چرا که دشمن در صدد خالی کردن مساجد است.

آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به برنامه دشمنان برای خلوت سازی مساجد افزود: قرآن کریم می‌فرماید: «اگر بندگانی نبودند که در برابر ستمگران بایستند، دشمنان همه مکان‌های عبادت را از بین می برند»

وی اضافه کرد: بنابراین یکی از اهداف دشمن خالی کردن مساجد از نیروهای مؤمن است ولذا کار بسیج این است که به رونق گرفتن مساجد کمک نماید و هر بسیجی باید هنر جذب دیگران را داشته باشد.

عضو خبرگان رهبری هم چنین در ادامه به برخی از مواردی که باید برآورد درستی درباره آنها صورت پذیرد اشاره کرد و گفت: بیمه ساختمان و هزینه‌هایی که نظام مهندسی دریافت می‌کند و یا تغییر وضعیت و کاربری زمین‌هایی که دیگر امکان کشاورزی در آن نیست برخی از مواردی است که باید به آنها توجه کرد.