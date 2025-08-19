به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل باقری امروز در حاشیه سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش‌وپرورش سراسر کشور که در استان البرز برگزار شد با اعلام این خبر افزود: این دوره از مسابقات در چهار مرحله آموزشگاهی، منطقه‌ای استانی و کشوری اجرا می‌شود و به صورت مجازی برگزار خواهد شد. ارزیابان وزارتی نیز برای نظارت بر فرآیند مسابقات به استان‌ها اعزام می‌شوند هدف ما پرورش قرآن‌آموزان و ترویج فرهنگ قرآنی است که به این منظور ۸۶۰ مرکز دارالقرآن در کشور فعال هستند باقری اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود در تابستان سال جاری، ۲۵۰ هزار نفر در پایگاه‌های اوقات فراغت آموزش قرآن دریافت کنند.

مدیر کل قرآن، عترت و نماز به برنامه‌های آینده نیز اشاره کرد و گفت: در نظر داریم طی پنج سال آینده، یک هزار و ۲۰۰ مدرسه رسمی قرآن در کشور راه‌اندازی کنیم. امسال نیز طرح آزمایشی مدرسه قرآن در پنج استان اجرا شده است و دستورالعمل‌های لازم مورد تاکید مقام معظم رهبری برای راه‌اندازی مدارس قرآنی در سال آینده به موفقیت‌های اموزش و پرورش در آموزش قران در حال آماده‌سازی می‌باشد

این اجلاس که از ۲۷ مردادماه آغاز شده بود، امروز عصر به کار خود پایان می‌دهد.