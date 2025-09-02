  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

لزوم سنجش نوجوانان در زمینه تربیتی، فرهنگی و آموزشی

اصفهان -فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) اصفهان گفت:نوجوانان باید درفرآیندهای تربیتی، آموزشی و فرهنگی در معرض آزمایش و سنجش قرار گیرند تا مهارت‌های مدیریتی و مسئولیت‌پذیری در آن‌ها نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری برنامه تلویزیونی «تابستان طلایی»، با اشاره به جایگاه فرهنگ انتظار در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: اعتقاد به منجی و فرهنگ انتظار در کنار عاشورا، یکی از برگ‌های برنده شیعیان و نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ از این رو هر اقدامی در نظام اسلامی باید در مسیر تحقق ظهور و بهره‌مندی از برکت حضور امام زمان (عج) باشد.

وی با بیان اینکه جایگاه ولایت فقیه نعمتی عظیم است که خداوند متعال به ملت ایران ارزانی داشته، عنوان کرد: این نعمت چه در دوران امام خمینی (ره) و چه در زمان رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توانسته جمهوری اسلامی را از گردنه‌های سخت عبور دهد و مسیر عزت و استقلال را برای ملت هموار کند.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) اصفهان با تأکید بر نوجوانان به عنوان آینده‌سازان کشور بیان کرد: نوجوانان باید در فرآیندهای تربیتی، آموزشی و فرهنگی در معرض آزمایش و سنجش قرار گیرند تا مهارت‌های مدیریتی و مسئولیت‌پذیری در آن‌ها نهادینه شود.

وی با تأکید بر استفاده صحیح از فرصت اوقات فراغت تابستان تصریح کرد: مدارس در تابستان باید با تغییر رویکرد به بستری برای آموزش‌های غیررسمی، مهارت‌آموزی و تربیت نسل آینده تبدیل شوند.

سردار فدا افزود: مدارس می‌توانند در تابستان کلاس‌های فوق‌برنامه برگزار کرده و با تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها، پاسخگوی نیازهای نوجوانان باشند.

وی با بیان اینکه طرح تابستان طلایی بستری مناسب برای کشف استعدادهاست، گفت: استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر سرود، نمایش، شعر، مقاله‌نویسی و سایر فعالیت‌های فرهنگی هنری می‌تواند استعداد نوجوانان را شکوفا کرده و آنان را برای آینده آماده سازد.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) اصفهان با تأکید بر نمایش دستاوردهای این طرح عنوان کرد: در پایان این فعالیت‌ها، می‌توان دستاوردهای سه‌ماهه را در قالب نمایشگاه، مسابقه و ارائه به صداوسیما معرفی کرد.

وی با تأکید بر حضور والدین در فرایند تربیتی نوجوانان تصریح کرد: در طرح تابستان طلایی سعی شده تا با حضور خانواده‌ها در هیئت‌های اندیشه‌ورز و بیان نظرات و مشکلات آنها در حوزه تربیت فرزندان، امکان بهره‌مندی حداکثری از مشاوره‌ها و راهکارهای تخصصی نیز فراهم یابد.

سردار فدا با بیان اینکه برنامه‌های این طرح در سه محور جهاد فرهنگی و اعتقادی، جهاد علمی و مهارت‌افزایی و جهاد خدمت‌رسانی طراحی شده‌اند، گفت: در این زمینه، از ظرفیت نهادهای مردمی، خیرین، دستگاه‌های اجرایی، روحانیت، آموزش و پرورش و صداوسیما استفاده شده تا نوجوانان ضمن تجربه آموزش، مسئولیت‌پذیری، و خدمت‌رسانی، با هویت و نقش خود در جامعه آشنا شوند.

وی اعتماد خانواده‌ها به مجموعه‌های فرهنگی، مساجد و پایگاه‌های بسیج را سرمایه اجتماعی ارزشمندی دانست و بیان کرد: ما وظیفه داریم با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر، و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای مردمی، پاسخ‌گوی این اعتماد باشیم.

