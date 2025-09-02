۵۰ هزار بازرگان در سامانه جامع تجارت عضویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهویدی، مدیرعامل مرکز گسترش فناوری اطلاعات امروز در نشست خبری با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخگویی به ذی‌نفعان گفت: هدف ما این است که با هدایت و پشتیبانی سازمان گسترش، در مسیر تحقق مأموریت‌های وزارت صمت نقش‌آفرینی کنیم.

او یادآور شد: برخی از سامانه‌های کلیدی وزارت صمت از جمله «اینماد» از ابتدا توسط مرکز گسترش فناوری اطلاعات طراحی و اجرا شده‌اند. همچنین سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بازرگانان و چند سامانه دیگر نیز محصول این مرکز است. در حال حاضر پروژه‌هایی مانند سامانه نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده و سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی نیز زیر نظر این مرکز قرار دارند.

مهویدی اضافه کرد: مدیریت مرکز تماس سامانه جامع تجارت نیز بر عهده این مجموعه است و اکنون بیش از ۵۰ هزار بازرگان دارای کارت بازرگانی در آن عضویت دارند که این سامانه را به یکی از بزرگ‌ترین سامانه‌های ملی تبدیل کرده است.

به گفته او، این مرکز همواره در چارچوب سیاست‌های وزارتخانه تلاش کرده است وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد.

مدیرعامل مرکز گسترش فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت مقوله امنیت گفت: امنیت سامانه‌ها به اندازه توسعه آن‌ها اهمیت دارد. این مرکز علاوه بر توسعه، مسئولیت پشتیبانی و تأمین امنیت تمامی سامانه‌های وزارت صمت را نیز بر عهده گرفته است. در همین راستا، مرکز عملیات امنیت (SOC) راه‌اندازی شده تا مأموریت حفاظت سایبری از سازمان‌ها و نهادهای وابسته به وزارت صمت و ایدرو را دنبال کند.

او افزود: به عنوان یک شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام شده و گواهینامه‌های تخصصی دریافت شده است. همچنین همکاری با سازمان گسترش و مرکز فاوا وزارت صمت موجب شده تا خدمات این مرکز به بخش خصوصی نیز توسعه یابد.

مهویدی در ادامه به ضرورت هوشمندسازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در بخش صنعت اشاره کرد و گفت: هرچند زیرساخت‌های مناسبی در صنعت و معدن کشور وجود دارد، اما کاربرد هوش مصنوعی هنوز به طور کامل در فرآیندهای نگهداری و توسعه جای نگرفته است. مسئولیت توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع بر عهده مرکز گسترش فناوری اطلاعات قرار دارد.

به گفته او، استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تمام‌شده، ارتقای رقابت‌پذیری و رشد سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی شود. تحقق این اهداف بدون همکاری بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن نیست. به همین دلیل، این مرکز با تشکیل کنسرسیوم‌هایی متشکل از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، شرایط همکاری آن‌ها با صنایع بزرگ را فراهم کرده است.

مهویدی یکی از نمونه‌های موفق این رویکرد را هوشمندسازی ۳۸ فرودگاه کشور با استفاده از فناوری اینترنت اشیا و نصب بیش از هزار کنتور هوشمند آب و برق برای مدیریت مصرف انرژی دانست و افزود: این طرح قابلیت تعمیم به شهرک‌های صنعتی را دارد و به‌صورت آزمایشی در دو شهرک صنعتی در حال اجراست.

او همچنین به اجرای پروژه‌های مشابه در حوزه معدن و دامداری هوشمند با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: وزارت صمت با تمرکز بر حمایت از فناوری‌های نوین و تجاری‌سازی آن‌ها، تلاش می‌کند با رفع موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه همکاری‌های فناورانه، بهره‌وری صنایع کشور را افزایش دهد.

مهویدی در پاسخ به پرسشی درباره پشتیبانی سامانه خودروهای وارداتی، توضیح داد: پس از تغییر سیاست‌های ایران‌خودرو و واگذاری مدیریت ایران‌فاوا به بخش خصوصی، مسئولیت توسعه و پشتیبانی سامانه واردات خودروهای خارجی طبق مصوبه کمیته خودرو به مرکز گسترش فناوری اطلاعات محول شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که ایران‌فاوا با توجه به ساختار مالکیتی وابسته به ایران‌خودرو، تمایلی به ادامه فعالیت در این حوزه نداشت.

او در پایان تصریح کرد: بر اساس اعلام رسمی، وظیفه نظارت بر عملکرد سامانه بر عهده مدیر پروژه واردات خودرو مستقر در وزارت صمت است و مرکز گسترش فناوری اطلاعات نیز در چارچوب مصوبات کمیته خودرو و با هماهنگی مدیر پروژه، اقدامات لازم برای توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و سامانه‌های مرتبط را انجام می‌دهد.