به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، شهریار بهارلویی مدیرکل دفتر توسعه فناوری، اطلاعات و هوشمندسازی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به رویکرد کلان وزارت نیرو در هوشمندسازی خدمات گفت: با طراحی سکوی یکپارچه و هوشمند خدمات آب و فاضلاب، تمامی امور مرتبط با مجوزها و خدمات آب و فاضلاب از طریق اپلیکیشن موبایل، وبسایتها، شبکههای اجتماعی و درگاه ملی مجوزها در اختیار مردم قرار گرفته است. این سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی، پاسخگویی سریع و متمرکز را برای شهروندان و شرکتها فراهم میکند.
مدیرکل دفتر توسعه فناوری، اطلاعات و هوشمندسازی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها، نقش کلیدی در پیشبرد پروژههای هوشمندسازی داشته است گفت: بیش از ۹۰ درصد قراردادهای جاری با این شرکتها منعقد شده و پروژههای استانهای مشهد، مازندران، کاشان و تهران در حال اجراست که یکی از مهمترین پروژهها، پاسخگویی هوشمند ۲۴ ساعته به مشترکین است که اطلاعرسانی درباره قطعی آب و پاسخ خودکار چندزبانه را فراهم میکند.
بهارلویی از تشکیل کارگروه راهبری هوش مصنوعی در صنعت آب و فاضلاب خبر داد و گفت: این کارگروه، متشکل از مدیران متخصص و فارغالتحصیلان حوزه هوش مصنوعی است که پنج پروژه پیشران سال ۱۴۰۴ را تعریف کردهاند
به گفته او این پروژهها در کوتاهمدت اجرا میشوند و در صورت موفقیت، قابلیت تعمیم به سایر استانها را دارند.
مدیرکل دفتر توسعه فناوری، اطلاعات و هوشمندسازی آبفای کشور با اشاره به اینکه برای تقویت زیرساختهای شبکه آب و فاضلاب مرکز ملی رصد و پایش تلهمتری و سامانههای هوشمند کنترل شبکه برای جمعآوری و نظارت دقیق بر وضعیت شبکههای آب و فاضلاب کشور راهاندازی شده است ادامه داد: این مرکز همه شرکتها را به یک سامانه متمرکز خدمات و اطلاعات متصل میکند تا بهرهوری بیشتر، خدمات با کیفیتتر و واکنش سریعتر در مواقع بحران ممکن شود.
بهارلویی از تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات و امنیت سایبری در صنعت آب و فاضلاب خبر داد و تصریح کرد: برای اطمینان از پایداری و امنیت خدمات آب و فاضلاب، زیرساختهای فناوری اطلاعات به شکل قابل توجهی تقویت شده است به گونهای که سامانهها از اینترنت عمومی جدا شده و ارتباط اختصاصی و امن بر بستر فیبر نوری برقرار شده است تا انتقال دادهها با سرعت بالا و بدون اختلال انجام شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، راهاندازی مرکز ذخیره و پشتیبانگیری اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی امن، حفاظت از اطلاعات و استمرار خدمات حتی در شرایط بحرانی را تضمین و امکان پاسخگویی سریع و مطمئن به مشترکین را فراهم می کند.
مدیرکل دفتر توسعه فناوری، اطلاعات و هوشمندسازی آبفای کشور توجه به آموزش و فرهگسازی را به عنوان مکمل فناوریهای نوین در مسیر تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات صنعت آب و فاضلاب بیان کرد و گفت: فراتر از فناوری، فرهنگسازی و آموزش نیروی انسانی، اولویت اصلی ما برای بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای دیجیتال است. با نهادینهکردن فرهنگ استفاده از فناوری، میتوانیم خدماتی هوشمند، سریع و قابل اعتماد به مردم ارائه دهیم.
