به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بَزی، رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست سیزدهم کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، با تاکید بر ضرورت پایداری سامانه‌های تجاری کشور و آمادگی وزارت صمت برای رفع چالش‌های فعالان اقتصادی از توسعه مسیرهای ارتباطی با بخش خصوصی، تقویت زیرساخت‌های فناوری و بازنگری در سامانه‌های اجرایی با هدف تسهیل تجارت خبر داد.

بر اساس اعلام اتاق تهران، او در ادامه با اشاره به شرایط ویژه ماه‌های اخیر و افزایش تهدیدات سایبری افزود: در دوره جنگ، مهم‌ترین اولویت وزارت صمت، حفظ پایداری سامانه‌ها و جلوگیری از اختلال در روند تولید و تجارت کشور بود و با وجود حملات سایبری، سامانه‌های اصلی وزارتخانه بدون قطعی جدی و آسیب امنیتی به فعالیت خود ادامه دادند.

رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت صمت با اشاره به ساختار جدید این مرکز افزود: ارتقای جایگاه حوزه فناوری اطلاعات در وزارتخانه و تبدیل آن به مرکزی هم‌تراز معاونت، امکان توسعه زیرساخت‌های هوشمند، پیگیری مستقیم مسائل سامانه‌ای و تسهیل فرآیندهای اجرایی را فراهم کرده است.

بزی، سامانه جامع تجارت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی عنوان کرد و توضیح داد: این سامانه مجموعه‌ای از زیرسامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی و داخلی، ثبت سفارش، سامانه جامع انبارها، مجوزها، شناسه و رهگیری کالا و سایر خدمات مرتبط را در بر می‌گیرد و بخشی از اختلالات یا خطاهای ایجادشده در فرآیندهای سامانه‌ای، ناشی از وابستگی به سرویس‌های دستگاه‌های دیگر و تبادل اطلاعات بین‌نهادی بوده و لزوما به معنای نقص در زیرساخت‌های وزارت صمت نیست.

وی همچنین از آغاز فرآیند بازنویسی و هوشمندسازی سامانه‌ها خبر داد و تاکید کرد: وزارت صمت با ایجاد کانال‌های ارتباطی، میزهای خدمت و مسیرهای پاسخگویی تخصصی، آمادگی دارد مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی را با همکاری اتاق بازرگانی به‌صورت مستمر بررسی و برای رفع آنها اقدام کند.