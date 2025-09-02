  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

اجرای پروژه مهر و ارتقای کیفیت آموزشی در اولویت است

کرمانشاه – استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت پروژه مهر، خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد فضایی بانشاط در آغاز سال تحصیلی شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ منوچهر حبیبی بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه، پروژه مهر و آمادگی برای شروع سال تحصیلی را مهم‌ترین برنامه پیش روی آموزش و پرورش برشمرد و اظهار داشت: همه دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف ملزم به همکاری هستند تا فضایی پرنشاط و با انگیزه برای دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی ایجاد شود و مهر پرمهری را رقم بزنیم.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی جامع، افزود: لازم است تمامی دستگاه‌های مرتبط برای تحقق این برنامه در کنار آموزش و پرورش باشند تا سال تحصیلی جدید با نشاط، علاقه و انگیزه بیشتر دانش‌آموزان آغاز شود.

حبیبی در ادامه، شورای آموزش و پرورش را مؤثرترین و زیربنایی‌ترین شورا در استان دانست و گفت: مصوبات این شورا باید با نگاه کلان دنبال شود و مبنای تصمیم‌گیری‌های اساسی در حوزه آموزش و پرورش قرار گیرد. اعتقاد دارم باید به جایگاه این شورا بها داد و از ظرفیت اعضای حقیقی و حقوقی آن استفاده کرد.

وی همچنین به موضوع ثبت‌نام دانش‌آموزان اشاره کرد و از اداره ثبت احوال خواست: با همکاری آموزش و پرورش، تعیین تکلیف دانش‌آموزانی که هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند را هرچه سریع‌تر انجام دهند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع استحکام مراکز آموزشی غیردولتی اشاره کرد و افزود: حدود ۸۶۰ مرکز غیردولتی در استان فعالیت دارند که همه آن‌ها مشکل ایمنی ندارند. کمیته‌ای متشکل از اداره کل فنی استانداری، نوسازی مدارس، نظام مهندسی و معاونت فنی سازمان مدیریت باید موضوع را بررسی کنند. اما نگاه صفر و صدی به این مسأله درست نیست، بلکه باید با انعطاف و دقت کافی موضوع را مدیریت کنیم.

وی همچنین به ضرورت راه‌اندازی دبیرستان انرژی اتمی و هسته‌ای در استان اشاره کرد و گفت: در مذاکراتی که با رئیس سازمان انرژی اتمی داشتیم، تفاهم اولیه حاصل شد و لازم است پیگیری‌های لازم برای تحقق این طرح انجام شود. تجربه سایر استان‌ها نشان داده که این دبیرستان‌ها در جذب دانش‌آموزان تیزهوش و ارتقای سطح علمی استان نقش مؤثری دارند.

وی در پایان، ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان را رویکرد اصلی آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: تمام برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای افزایش کیفیت علمی دانش‌آموزان باشد تا جایگاه استان در کنکور و سطح علمی کشور ارتقا پیدا کند.

