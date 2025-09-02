اجرای پروژه مهر و ارتقای کیفیت آموزشی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر؛ منوچهر حبیبی بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه، پروژه مهر و آمادگی برای شروع سال تحصیلی را مهم‌ترین برنامه پیش روی آموزش و پرورش برشمرد و اظهار داشت: همه دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف ملزم به همکاری هستند تا فضایی پرنشاط و با انگیزه برای دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی ایجاد شود و مهر پرمهری را رقم بزنیم.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی جامع، افزود: لازم است تمامی دستگاه‌های مرتبط برای تحقق این برنامه در کنار آموزش و پرورش باشند تا سال تحصیلی جدید با نشاط، علاقه و انگیزه بیشتر دانش‌آموزان آغاز شود.

حبیبی در ادامه، شورای آموزش و پرورش را مؤثرترین و زیربنایی‌ترین شورا در استان دانست و گفت: مصوبات این شورا باید با نگاه کلان دنبال شود و مبنای تصمیم‌گیری‌های اساسی در حوزه آموزش و پرورش قرار گیرد. اعتقاد دارم باید به جایگاه این شورا بها داد و از ظرفیت اعضای حقیقی و حقوقی آن استفاده کرد.

وی همچنین به موضوع ثبت‌نام دانش‌آموزان اشاره کرد و از اداره ثبت احوال خواست: با همکاری آموزش و پرورش، تعیین تکلیف دانش‌آموزانی که هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند را هرچه سریع‌تر انجام دهند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع استحکام مراکز آموزشی غیردولتی اشاره کرد و افزود: حدود ۸۶۰ مرکز غیردولتی در استان فعالیت دارند که همه آن‌ها مشکل ایمنی ندارند. کمیته‌ای متشکل از اداره کل فنی استانداری، نوسازی مدارس، نظام مهندسی و معاونت فنی سازمان مدیریت باید موضوع را بررسی کنند. اما نگاه صفر و صدی به این مسأله درست نیست، بلکه باید با انعطاف و دقت کافی موضوع را مدیریت کنیم.

وی همچنین به ضرورت راه‌اندازی دبیرستان انرژی اتمی و هسته‌ای در استان اشاره کرد و گفت: در مذاکراتی که با رئیس سازمان انرژی اتمی داشتیم، تفاهم اولیه حاصل شد و لازم است پیگیری‌های لازم برای تحقق این طرح انجام شود. تجربه سایر استان‌ها نشان داده که این دبیرستان‌ها در جذب دانش‌آموزان تیزهوش و ارتقای سطح علمی استان نقش مؤثری دارند.

وی در پایان، ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان را رویکرد اصلی آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: تمام برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای افزایش کیفیت علمی دانش‌آموزان باشد تا جایگاه استان در کنکور و سطح علمی کشور ارتقا پیدا کند.