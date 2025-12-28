استاندار کرمانشاه بر رفع مشکلات آموزشی و حمایت از معلمان تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه عصر یکشنبه، با اشاره به محورهای مطرح‌شده در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: در این نشست چهار دستورکار مورد بررسی قرار گرفت که دو موضوع به نتیجه نهایی و تصمیم‌گیری مشخص رسید.

منوچهر حبیبی با اشاره به موضوع ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان استثنایی اظهار کرد: مقرر شد با محوریت فرمانداری کرمانشاه و همراهی دفتر امور شهری و فرمانداران سایر شهرستان‌ها، اقدامات لازم برای حل مشکل حمل‌ونقل این دانش‌آموزان در سراسر استان انجام شود تا این دغدغه به‌طور کامل برطرف شود.

وی در ادامه با اشاره به طرح درمان اختلالات یادگیری دانش‌آموزان افزود: برای اجرای این طرح، همکاری نوسازی مدارس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان جهت راه‌اندازی یک مجموعه تخصصی پیش‌بینی شده و اجرای آن برای سال تحصیلی آینده در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمانشاه توسعه مدارس نمونه دولتی در مناطق مختلف استان، به‌ویژه شهرستان‌های مرزی را از رویکردهای مهم آموزشی عنوان کرد و گفت: ایجاد دبیرستان‌های نمونه دولتی شبانه‌روزی در مناطقی مانند روانسر و ثلاث باباجانی نشان‌دهنده نگاه عادلانه به همه نقاط استان است و این امکانات نباید صرفاً محدود به مرکز استان باشد.

حبیبی با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۱ منطقه استان تحت پوشش مدارس نمونه دولتی قرار گرفته‌اند، افزود: لازم است سه منطقه باقی‌مانده نیز با پیگیری آموزش و پرورش استان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، حداقل از یک دبیرستان نمونه دولتی برخوردار شوند.

وی با تأکید بر تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز این مدارس تصریح کرد: سطح خدمات و امکانات مدارس نمونه دولتی بالاتر از مدارس عادی است و انتظار می‌رود نوسازی مدارس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به‌ویژه برای مدارس تازه‌تأسیس، حمایت لازم را داشته باشند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه معلمان گفت: همه معلمان شایسته تقدیر هستند و انتخاب معلم نمونه در حقیقت انتخاب میان «خوب و خوب‌تر» است؛ هفته معلم فرصت مناسبی برای قدردانی از زحمات فرهنگیان به شمار می‌رود و لازم است همه دستگاه‌ها در این زمینه مشارکت داشته باشند.

حبیبی با تأکید بر اینکه تکریم معلم، تکریم علم و دانش است، خاطرنشان کرد: معلم نقش اساسی در تربیت نسل آینده دارد و جایگاه او بسیار رفیع است؛ امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، شأن و منزلت معلمان بیش از پیش تقویت شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با کاهش دغدغه‌های معیشتی و رفاهی فرهنگیان، زمینه‌ای فراهم شود تا معلمان با آرامش بیشتر در مسیر رشد علمی دانش‌آموزان و پیشرفت آینده کشور ایفای نقش کنند.