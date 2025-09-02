  1. استانها
اصلاح و توسعه ۴۵ کیلومتر شبکه آبرسانی در خراسان شمالی

بجنورد- سرپرست شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: ۴۵ هزار و ۷۸۹ متر خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب در شهرها و روستاهای استان اصلاح و توسعه یافته است.

امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خطوط انتقال آب و شبکه‌های توزیع همانند شریان‌های حیاتی شهرها و روستاها هستند که وظیفه تأمین و توزیع عادلانه آب بین مردم را بر عهده دارند.

وی با اشاره به افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و توسعه روستاها افزود: برای پاسخگویی به این نیاز، در سال جاری بیش از ۳۴ هزار و ۷۰۷ متر خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع جدید در استان اجرا شده است.

سرپرست آبفای خراسان شمالی ادامه داد: در بخش اصلاح شبکه‌های موجود نیز ۱۱ هزار و ۸۲ متر از خطوط انتقال و توزیع مورد بازسازی و بهینه‌سازی قرار گرفته است.

فاطمی کاهش هدررفت، بهبود کیفیت، افزایش فشار آب، پایداری و تاب‌آوری شبکه در برابر حوادث و تأمین آب پایدار را از اهداف مهم اجرای این طرح‌ها عنوان کرد.

