اصلاح و توسعه ۴۵ کیلومتر شبکه آبرسانی در خراسان شمالی

امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خطوط انتقال آب و شبکه‌های توزیع همانند شریان‌های حیاتی شهرها و روستاها هستند که وظیفه تأمین و توزیع عادلانه آب بین مردم را بر عهده دارند.

وی با اشاره به افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و توسعه روستاها افزود: برای پاسخگویی به این نیاز، در سال جاری بیش از ۳۴ هزار و ۷۰۷ متر خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع جدید در استان اجرا شده است.

سرپرست آبفای خراسان شمالی ادامه داد: در بخش اصلاح شبکه‌های موجود نیز ۱۱ هزار و ۸۲ متر از خطوط انتقال و توزیع مورد بازسازی و بهینه‌سازی قرار گرفته است.

فاطمی کاهش هدررفت، بهبود کیفیت، افزایش فشار آب، پایداری و تاب‌آوری شبکه در برابر حوادث و تأمین آب پایدار را از اهداف مهم اجرای این طرح‌ها عنوان کرد.