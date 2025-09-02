انهدام باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از انهدام یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در استان خبر داد و اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر با اقدامات اطلاعاتی و انتظامی گسترده، اعضای این باند پنج نفره شناسایی و تحت رصد قرار گرفتند.

وی افزود: با صدور دستور قضائی و اجرای عملیات مشترک نیروهای انتظامی و امنیتی، سه مرد و دو زن عضو این باند دستگیر و مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از نوع شیشه صنعتی از آنان کشف شد.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در مجموع از این باند هفت کیلو و ۸۰۰ گرم شیشه صنعتی و ۷۲ کیلوگرم مایع شیشه کشف و ضبط گردید که بیانگر گستردگی فعالیت‌های این باند در توزیع و قاچاق مواد مخدر است.

کریمی با اشاره به پیگیری‌های دستگاه قضائی در حوزه مالی این باند گفت: بررسی حساب‌های بانکی نشان می‌دهد گردش مالی این افراد در حوزه قاچاق مواد مخدر بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. وی افزود: تاکنون مبلغ ۳۰ میلیارد تومان از حساب‌های آنان توقیف شده است.

وی همچنین به توقیف اموال این باند اشاره کرد و افزود: سه باب منزل مسکونی و سه دستگاه خودرو متعلق به اعضای این باند نیز ضبط شده و تحت بررسی‌های قضائی قرار گرفته است.

دادستان کرمانشاه با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر یکی از اولویت‌های جدی دستگاه قضائی است، گفت: با تمام ظرفیت‌های موجود تلاش خواهیم کرد تا با پیشگیری و برخورد قاطع، فضای امن و سالمی برای شهروندان فراهم شود.

کریمی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر عوامل مرتبط با این باند همچنان ادامه دارد و برخورد با شبکه‌های تهیه و توزیع مواد مخدر با قاطعیت دنبال خواهد شد.