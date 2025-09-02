  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

دستگیری موادفروش سابقه‌دار در شوش با کشف ۱۱ کیلوگرم گل

پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام عملیاتی غافلگیرانه، یک موادفروش سابقه‌دار را در محله شوش دستگیر و ۱۱ کیلوگرم گل کشف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب گفت: در پی ارجاع چندین فقره شکایات و گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از مواد فروشان سابقه دار شهر تهران پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از مأموران پایگاه هفتم این پلیس رسیدگی به موضوع را به عهده گرفتند.

وی در ادامه افزود: برابر اقدامات اطلاعاتی و پلیسی بر روی فرد مورد نظر مشخص شد متهم از مواد فروشان سابقه دار محله شوش است که ضمن اجاره یک باب ساختمان قدیمی اقدام به توزیع مواد مخدر می‌کند و این موضوع موجی از نارضایتی را در بین ساکنان محله به وجود آورده است.

باباپور تصریح کرد: به دنبال این موضوع مأموران بلافاصله با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه وی را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه شب گذشته متهم را دستگیر و در بازرسی از محل ۱۱ کیلوگرم گل کشف شد.

سرهنگ باباپور خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارجاع شد.

