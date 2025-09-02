۳ برگزیده جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص) معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ششمین دوره اعطای جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص) با حضور دکتر علی‌اکبر صالحی، رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص) و مهدی صفاری‌نیا، مدیرعامل بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) برگزار شد.

امسال دانشمندان در دو گروه اصلی علوم پایه و فنی‌مهندسی و علوم و فناوری‌های زیستی، پزشکی و اطلاعات ارزیابی شدند. در گروه علوم پایه و فنی‌مهندسی، ۱,۶۸۸ دانشمند مقیم (کشورهای اسلامی) و ۲,۴۵۸ دانشمند غیرمقیم (دانشمندان مسلمان در کشورهای غیر اسلامی) غربال‌گری اولیه شدند. در گروه علوم و فناوری‌های زیستی، پزشکی و اطلاعات نیز ۲۹۰ دانشمند مقیم و ۸۹۰ دانشمند غیرمقیم ارزیابی شدند.

در این نشست ۳ برگزیده ششمین دوره جایزه علمی و فناوری مصطفی معرفی شد که اسامی آن ها به شرح زیر است؛

پروفسور محنت تونر – حوزه فناوری‌های زیستی و پزشکی و اطلاعات - دستاورد: توسعه سامانه‌های نانو و میکروفلوئیدی با کاربردهای بالینی، پیشگامی در فناوری‌های جداسازی سلول‌های نادر و کرایوبیولوژی، طراحی تراشه‌های جداسازی سلول‌های تومور و فناوری‌های تشخیص سریع بیماری‌ها - اثرگذاری: ارتقاء سلامت انسان‌ها و بهبود روش‌های تشخیص بیماری - متولد: ۱۹۵۸، استانبول، ترکیه

دکتر وهاب میروکنی – حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات - دستاورد: رهبری تحقیقات در زمینه الگوریتم‌ها، بهینه‌سازی بازار، اکتشاف گراف‌های بزرگ و بهینه‌سازی در مقیاس وسیع - متولد: ۱۹۷۷، ایران

پروفسور محمد خواجه نصیرالدین – حوزه علوم پایه و مهندسی - دستاورد: پژوهش بر سلول‌های خورشیدی پروسکایتی، دیودهای نورافشان و فناوری‌های انرژی پاک - اثرگذاری: پیشرفت قابل‌توجه در توسعه فناوری‌های انرژی پایدار - متولد: ۱۹۵۷، هندوستان