ثبت بیش از ۵۰۰ میلیون رکورد در سامانه ملی املاک و اسکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق با مفاد اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور بر اساس تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر و با هدف شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
در اجرای این ماده قانونی، سامانه املاک و اسکان در سال ۱۳۹۸ راهاندازی شد و تکمیل اطلاعات آن در دولت چهاردهم سرعت گرفت؛ بهگونهای که اکنون بیش از ۵۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در این سامانه ثبت شده و ارائه خدمات حدود ۱۰ دستگاه خدمترسان کشور منوط به استعلام از آن است.
براساس آخرین آمار، با تکمیل ۹۰ درصدی دادههای مربوط به «تعداد کل شمارههای ملی دارای اقامتگاه مشخص»، بیش از ۷۷ میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده است. همچنین، سرپرستان بیش از ۲۰ میلیون خانوار به این سامانه مراجعه کردهاند که این شاخص نسبت به ابتدای شهریور ۱۴۰۳ بیش از ۸۱ درصد رشد را نشان میدهد.
در حال حاضر، ارائه خدمات در هفت دستگاه اجرایی مهم کشور تنها با ثبتنام اشخاص و درج اطلاعات هویتی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر است. این دستگاهها شامل وزارت راه و شهرسازی، شرکت ملی پالایش و پخش، وزارت آموزش و پرورش، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) هستند. تکمیل و توسعه دادههای این سامانه علاوه بر اجرای قانون، نقش مهمی در ارائه گزارشهای کارشناسی و تصمیمگیریهای کلان حوزه مسکن خواهد داشت.
یکی از دستاوردهای مهم یکسال اخیر، رشد اتصال خدمات دستگاهها به استعلام اقامت اصلی از سامانه املاک و اسکان است؛ بهطوری که تعداد خدمات متصل از ۲ خدمت محدود شامل وزارت راه و شهرسازی و آموزشوپرورش به ۱۰ خدمت گسترده مانند صدور گواهینامه رانندگی فراجا، خدمات بیمه مرکزی، صدور و تعویض دستهچک بانکی و اتصال به درگاه پنجره ملی دولت هوشمند رسیده است.
همچنین میزان خوداظهاری اقامت اصلی در سامانه طی ماههای اخیر جهش قابل توجهی داشته است؛ بهطوری که تعداد خوداظهاریها از ۴۱۲ هزار مورد به ۱.۵ میلیون در ماه افزایش یافته و آمار کل خوداظهاری از حدود ۷ میلیون سرپرست خانوار به بیش از ۱۷ میلیون سرپرست خانوار (معادل بیش از ۴۰ میلیون نفر) در مدت ۱۰ ماه گذشته رسیده است. در نتیجه، میانگین روزانه خوداظهاریها اکنون بیش از ۸۰ هزار مورد است که نسبت به ۶ ماه گذشته پنج برابر افزایش نشان میدهد.
در همین بازه، تعداد مالکیتهای شناساییشده از ۱۵ میلیون به بیش از ۱۷ میلیون افزایش یافته و میزان دریافت اطلاعات پایانکار و پروانههای ساختمانی از شهرداریهای کلانشهرها نیز از ۵۰۰ هزار به بیش از ۲ میلیون مورد رسیده است.
همچنین امکان دریافت مستمر اطلاعات املاک مسکونی، مالکان و مستأجران از سامانه کدرهگیری املاک و مستغلات (خودنویس) در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم شده است.
