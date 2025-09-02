به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری که در وزارت تعاون، اجتماعی برگزار شد، با بیان آنکه خبرنگاران شرکای راهبردی هستند که در ادامه طریق دولت میتوانند صحبت کرده و راهکار ارائه کنند و ما باور داریم رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی است، اظهار کرد: لازم میدانم که از دولتمردان شهید که هفته دولت به نام آنان نامگذاری شده بود، یادی کنید. در عین حال در هفته گذشته بیش از ۳۰ هزار پروژه افتتاح شد که بالغ بر ۹۷۰ هزار میلیارد تومان و با اشتغال زایی برای ۲۷۰ هزار نفر در استانهای مختلف به افتتاح رسید.
وی افزود: در همه این افتتاحها پروژههای یکی از اعضای دولت برای افتتاح حضور داشت و برخی از اعضا در دو استان سفر کردند که از جمله بنده به یک استان سفر کردم. از سویی
امیدوارم افتتاح این پروژهها به افزایش خدمت رسانی به رضایتمندی مردم کمک کند.
مهاجرانی با بیان اینکه ۱۳۰۰ دستگاه اتوبوس سفارش گذاری داخلی شده و برای واردات ۲۰۰۰ دستگاه هم برنامهریزی شده است، گفت: حدود ۶۰۰۰ دستگاه اتوبوس در کشور کمبود داریم.
مهاجرانی در ادامه ضمن تبریک میلاد حضرت رسول (ص) قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال را تبریک، بیان کرد: این نشان میدهد که حوزههایی که به نام حوزههای غیر اقتصادی شناخته میشوند، اگر به درستی به آنها پرداخته شود، میتوانند به خوبی عمل کرده و هم به افزایش اقتدار ملی و هم به خوشحال کردن مردم کمک کنند که واقعاً جای خوشحالی دارد. در همین زمینه تیم ملی المپیاد نجوم و فیزیک دانشآموزی ما موفق شد دوباره به رتبه برتر جهانی دست یابد که اتفاق بسیار مهمی است.
مهاجرانی در ادامه عنوان کرد: ما در ایامی هستیم که با روزهای تعاون نامگذاری شده و اصولاً سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون اعلام شده است. لازم است اشاره کنم که تعاونیها هم در قانون اساسی ما جایگاه جدی دارند و سالیان سال، حتی پیش از آنکه گونههای جدید تعاونیها شناخته شوند، مدل تعاونی کار کردن در کشور ما وجود داشته است.
وی متذکر شد کرد: سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون با شعار «تعاونیها دنیای بهتری را میسازند» نامگذاری شده است و اتاق تعاون ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر سازمان ملل متحد در تهران و اتحادیه بینالمللی تعاون نشستی را که امروز برگزار شد، ترتیب داده بودند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری در راستای گسترش آموزش هوش مصنوعی به بیش از یک میلیون دانشآموز و قریب به ۲۰۰ هزار معلم آموزش داده است. سامانهای ایجاد شده که در نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری قابل جستجو است و به دانشآموزان و معلمان کمک میکند حوزههای برنامهنویسی، تفکر سیستمی، الگوریتمها و نحوه عملکرد هوش مصنوعی را بیاموزند و امیدواریم در راستای گسترش این موضوع در حوزه دانشآموزی نیز اتفاقات خوبی رقم بخورد.
وی با اشاره به سفر رئیسجمهور به چین ادامه داد: همچنین سفر رئیسجمهور به چین را داشتیم که به دلیل پوشش مستمر شما عزیزان، به عنوان نکته آخر در مقدمه عرض میکنم، دستاوردهای خوبی در نشست شانگهای داشتند. از جمله نامهای به امضا رسید که برای جلوگیری از اقدام غیر معنادار مکانیزم ماشه یا پسگشت، اقدام شده است.
مهاجرانی در خصوص دریافت گواهی نامه و لایحه احتمالی در این خصوص، گفت: زنان توانمندی زیادی دارند که از جمله در مناطق روستایی از راندن تراکتور گرفته تا خلبانی هواپیما، تا رانندگی در پایه سنگین و اتوبوس، و همه اینها را زنان ما، الحمدلله با توانمندیهای خوب خودشان، دارند میرانند، لذا خدا را شکر از این نظر مشکلی در توانمندی زنان، نداریم.
سخنگوی دولت افزود: طبق اعلام موضعی که حقوقی ریاست جمهوری داشتهاند، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان منع قانونی ندارد و به همین جهت، لایحهای هم در دولت روی آن کار نشده است، البته طرحی در مجلس بود که به فرجام نرسید، ولی به هر حال ما از حل این مشکل به شدت استقبال میکنیم و از نظر دولت، منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
