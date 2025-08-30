به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، به مناسبت یک سالگی دولت چهاردهم و هفته دولت، در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شده است به اهمیت و ضرورت شنیدن صدای مردم و پشتیبانی آنان از دولت به عنوان ضامن موفقیت برنامه‌هایی دولت در حل مشکلات بخصوص اقتصادی، پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

هفته دولت فرصتی است برای مرور مسیر طی‌شده و تأمل بر پیوندی که میان ملت و دولت، همچون نخ تسبیح، همه فراز و فرودهای کشور را به هم متصل می‌کند. در این ایام یاد و خاطره خادمان صدیق مردم، شهیدان رجایی و باهنر بار دیگر ما را متوجه حقیقتی می‌کند که فلسفه وجودی دولت چیزی جز خدمت بی‌منت به مردم و شنیدن صدای آنان نیست.

دولت چهاردهم که کار خود را با شعار «شنیدن صدای مردم» و با تأکید بر وفاق و همبستگی ملی آغاز کرده است، امروز بیش از هر زمان دیگر بر این باور است که راه عبور از چالش‌ها و دستیابی به آینده‌ای روشن، تنها با تقویت ارتباط واقعی، مستمر و صادقانه میان ملت و دولت ممکن است.

ماه‌های اخیر نشان داد که این پیوند چقدر عمیق و حیاتی است. در جنگ رژیم اسرائیل علیه ملت ایران، مردم بار دیگر با صبوری، مقاومت و همراهی مثال‌زدنی خود نشان دادند که چگونه می‌توانند پشتیبان اصلی نظام در سخت‌ترین شرایط باشند. حضور آگاهانه و رفتار مسئولانه مردم، قدرت و انسجام ملی را به جهانیان نشان داد و محاسبات دشمنان را درهم شکست.

همین همراهی را در مدیریت ناترازی آب و برق نیز دیدیم؛ جایی که صبوری و همکاری مردم با سیاست‌های مدیریت مصرف، به دولت کمک کرد تا از تابستانی سخت عبور کنیم. این همراهی‌ها برای ما یادآور این حقیقت است که هیچ سیاست و برنامه‌ای بدون مشارکت و همراهی مردم به نتیجه نخواهد رسید.

دولت چهاردهم تلاش کرده است فراتر از تشریفات اداری و گزارش‌های روی کاغذ، صدای مردم را به‌طور مستقیم بشنود. سفرهای استانی رئیس‌جمهوری، دیدار با اقشار مختلف در دورترین نقاط کشور و گفت‌وگوی بی‌واسطه با فعالان اجتماعی و اقتصادی، تنها بخشی از این رویکرد است.

شنیدن صدای مردم پیش‌شرط تصمیم‌گیری درست است. تجربه نشان داده است هر سیاستی که بر پایه واقعیت‌های جامعه و نیازهای واقعی مردم بنا شده باشد، نه‌تنها موفقیت بیشتری دارد، بلکه با اعتماد عمومی نیز تقویت می‌شود.

گزارش‌دهی شفاف و منظم از عملکرد دولت، نه یک انتخاب، بلکه یک وظیفه است

ارتباط میان ملت و دولت بدون شفافیت پایدار نمی‌ماند. مردم حق دارند بدانند که در کشور چه می‌گذرد، منابع چگونه هزینه می‌شود و تصمیم‌ها بر چه اساسی اتخاذ می‌شود. به همین دلیل، گزارش‌دهی شفاف و منظم از عملکرد دولت، نه یک انتخاب، بلکه یک وظیفه است.

این شفافیت، نه‌تنها حس اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه بستر مشارکت گسترده‌تر مردم در مدیریت کشور را فراهم می‌سازد؛ مشارکتی که در نهایت به افزایش تاب‌آوری ملی و توان عبور از بحران‌ها منجر خواهد شد.

در این میان رسانه‌ها و نخبگان پلی میان مردم و دولت هستند. رسانه‌های مسئولیت‌پذیر با اطلاع‌رسانی درست و نقد سازنده، مسیر اصلاحات را هموارتر می‌کنند. همچنین نخبگان دانشگاهی، فرهنگی و اقتصادی با تحلیل‌های کارشناسانه خود، به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر کمک می‌کنند.

دولت با تکیه بر همراهی مردم، مسیر دشوار اصلاحات اقتصادی را ادامه خواهد داد

دولت چهاردهم به گفت‌وگوی صریح و آزاد باور دارد و هیچ صدایی، حتی صدای منتقدان جدی سیاست‌ها را نباید به حاشیه راند. این تنوع صداهاست که به پویایی و سلامت سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

پیام هفته دولت امسال روشن است: ایران برای عبور از چالش‌ها به وفاق ملی نیاز دارد. وفاقی که به معنای همفکری و هم‌افزایی همه ظرفیت‌هاست، نه یکسان‌سازی دیدگاه‌ها. دولت چهاردهم با تکیه بر همراهی مردم مسیر دشوار اما ضروری اصلاحات اقتصادی، بهبود معیشت و بازسازی اعتماد اجتماعی را با گام‌هایی استوار ادامه خواهد داد.

تجربه جنگ اخیر، تابستان سخت و ناترازی‌ها به ما نشان داد که سرمایه واقعی این سرزمین، ملت آگاه و صبور آن است. با این سرمایه عظیم، می‌توان هر مانعی را به فرصتی برای پیشرفت و عزت ملی تبدیل کرد.

در پایان، این هفته یادآور تعهد دوباره دولت به مردم است: تعهد به پاسخگویی شفاف، تصمیم‌گیری خردمندانه و خدمت بی‌منت. قدرت واقعی دولت از دل مردم برمی‌خیزد و هر چه این پیوند محکم‌تر باشد، مسیر پیشرفت روشن‌تر خواهد بود.

در این مسیر، دست یاری به سوی ملت دراز می‌کنیم و باور داریم که با همدلی و هم‌افزایی، می‌توانیم آینده‌ای بسازیم که در آن، هر ایرانی سهمی در شکوفایی و عزت این سرزمین داشته باشد.