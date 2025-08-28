مهاجرانی: دولت و بخش خصوصی فهم و زبان مشترک ندارند

‌به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی و بخش خصوصی افزود: دولت وظیفه دارد زیر ساخت، سیاست گذاری و نظارت را در حوزه اقتصادی انجام دهد و بقیه مراحل را به فعالان بخش خصوصی واگذار کند.

وی به نقش سرمایه گذاران بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ساختار تصمیم سازی در کشور باید اصلاح شود. متأسفانه بدون نظر و مشورت با صاحبان فرآیند تصمیماتی گرفته می‌شود که در آن صورت، بیت‌المال و خود مردم متضرر می‌شوند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه نقدینگی و گردشگری درد مشترک بخش خصوصی است گفت: یکی از مشکلات که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند رفع تعهدات ارزی است که لازم است در این مورد تصمیمات خوبی از طرف دولت گرفته شود.

وی با تقدیر از فعالان بخش خصوصی در جنگ ۱۲ روزه گفت: شما انتخاب کردید در ایران سرمایه گذاری کنید و این انتخاب شما بسیار ارزشمند می‌باشد و ما در دولت وظیفه داریم مسیر سرمایه گذاری را هموار کنیم.

لازم به ذکر است؛ در این جلسه مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.