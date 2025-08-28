سخنگوی دولت: وقف مشارکتی گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ‌زنی مجتمع تحقیقاتی درمانی و تخصصی زنان و درمان ناباروری باتمانقلینج اردبیل نقش خیرین در رفع کمبودهای موجود در جامعه را مهم تلقی کرد و تأمین زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در سطح کشور را مهم تلقی کرد.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش وقف مشارکتی افزود: احداث مجموعه درمان ناباوری اردبیل در زمین موقوفی، گامی در جهت توسعه عدالت بهداشتی و درمانی است.

وی شروع حرکت مناسب در تأمین فضاهای آموزشی و درمانی در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: احداث این مجموعه و آغاز عملیات چند پروژه مدرسه‌سازی در راستای تأمین عدالت آموزشی و درمانی در سطح منطقه است.

در ادامه مدیر کل اوقاف استان اردبیل، رتبه استان در اجرای نیات واقفان را مطلوب خواند و گفت: اشتغال زایی، تولید و احیای موقوفات از رهبردهای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل است.

حجت الاسلام مهدی ستوده افزود: بهره‌برداری سریع از موقوفه‌های بخش درمان در سطح استان در اولویت اقدامات قرار دارد.