https://mehrnews.com/x38VB7 ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۴۷ کد خبر 6577716 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۴۷ کشورهای عربی از توسعه طلبی رژیم صهیونیستی در امان نخواهند ماند + فیلم احمد دستمالچیان در نشست بین المللی«خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» گفت: کشورهای عربی از توسعه طلبی رژیم صهیونیستی در امان نخواهند ماند.
