۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۴۷

کشورهای عربی از توسعه طلبی رژیم صهیونیستی در امان نخواهند ماند + فیلم

احمد دستمالچیان در نشست بین المللی«خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» گفت: کشورهای عربی از توسعه طلبی رژیم صهیونیستی در امان نخواهند ماند.

