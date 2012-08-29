کلاسهای پایه ششم ابتدایی بهشهر هوشمندسازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم ثلاثی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح هوشمندسازی مدارس قدرت یادگیری و روش های تدریس را تغییر می دهد، کلاس ها را چند رسانه ای می کند و موجب ترغیب و تشویق دانش آموز به یادگیری می شود.

وی بیان داشت: اجرای طرح هوشمندسازی مدارس موجب می شود آسیب رسانی به معلمان کمتر شود و مدرسه، معلم ، دانش آموز و کلاس همه همزمان حرکت کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش بهشهر گفت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش یکی از خواست های رهبرمعظم انقلاب است و از این رو همه دست اندرکاران این نهاد آموزشی باید در محقق شدن این تحول که به مثابه حرکتی جهادی بوده مشارکت و همکاری داشته باشند.

وی افزود: تجهیز مدارس به این سامانه ، تحولی شگرف را در فراگیری دانش آموزان و شیوه تدریس فراهم آورده و بسیاری از کاستی های موجود در روش های سنتی آموزش را پوشش می دهد.

ثلاثی ادامه داد: هوشمند سازی مدارس می تواند در ارتقای سطح علمی دانش آموزان نقش تأثیرگذاری داشته باشد.



