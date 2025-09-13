مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان، مسئله ایران هم هست + فیلم

سردبیر روزنامه تهران تایمز در نشست بین المللی «خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» در خبرگزاری مهر، گفت: مسئله خلع سلاح حزب الله مسئله ایران هم هست، زیرا تحولات غرب آسیا بهم‌پیوسته هستند.