توقف فروش نفت عربستان و عراق به پالایشگاه نایارا هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه پالایشگاه نایارا انرژی هند، شرکت‌های دولتی نفت سعودی آرامکوی عربستان و بازاریابی نفت خام عراق (سومو) فروش نفت خام به این پالایشگاه را متوقف کرده‌اند؛ اقدامی که وابستگی نایارا به نفت روسیه را در ماه اوت به سطح کامل رسانده است.

سه منبع آگاه اعلام کردند که توقف عرضه از سوی عربستان و عراق پس از اعمال تحریم‌های ماه ژوئیه علیه نایارا انجام شده است. این پالایشگاه خصوصی که حدود ۸ درصد ظرفیت پالایش روزانه هند را در اختیار دارد، بیشتر سهام آن متعلق به نهادهای روس از جمله شرکت روس‌نفت است.

نایارا به‌طور معمول ماهانه حدود ۲ میلیون بشکه نفت خام عراق و یک میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را دریافت می‌کند، اما داده‌های حمل‌ونقل نشان می‌دهد در ماه اوت هیچ محموله‌ای از این دو تأمین‌کننده دریافت نکرده است.

طبق داده‌های کشتیرانی، آخرین محموله نفت خام بصره از سوی سومو در ۲۹ ژوئیه (هفتم مرداد) با نفتکش غول‌پیکر «کالیوپی» در بندر «وادینار» هند تخلیه شده است، همچنین آخرین محموله نفت سبک عربستان سعودی ۱۸ ژوئیه (۲۷ تیر) با نفتکش غول‌پیکر «جورجیوس» به نایارا تحویل داده شده است.

دو منبع اعلام کردند که تحریم‌ها مشکلات پرداختی برای خریدهای نایارا از سومو ایجاد کرده‌اند.

یک مقام رسمی سفارت روسیه در دهلی‌نو ماه گذشته اعلام کرد که نایارا اکنون مستقیم از روس‌نفت نفت دریافت می‌کند. این شرکت در ماه اوت به‌طور کامل به نفت روسیه متکی بوده و پالایشگاه خود با ظرفیت پالایش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه در «وادینار» را با حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت اداره کرده است.

بر اساس داده‌های حمل‌ونقل، نایارا انرژی از زمان اعمال تحریم‌ها با مشکل در حمل سوخت روبه‌رو شده و پس از عقب‌نشینی شرکت‌های کشتیرانی متعارف، به ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» برای انتقال فرآورده‌های نفتی متکی شده است.

مدیرعامل این شرکت در تیرماه استعفا داد و هفته گذشته، نایارا از انتصاب یک مدیر ارشد از شرکت ملی نفت آذربایجان (سوکار) به‌عنوان مدیرعامل جدید خود خبر داد.