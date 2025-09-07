نادی: اتحاد سیاسیون به نفع مردم و به زیان بدخواهان است

خشایار نادی دبیرکل حزب نگاه نو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: از نگاه من، وحدت، همبستگی و اتحاد یک استراتژی اساسی به شمار میآید. وحدت و انسجام ملی برای حفظ کشور، جلوگیری از غارت منابع، صیانت از عزت ملی و مقابله با دشمنان، استعمارگران و بدخواهان، ضرورتی حیاتی است.
وی افزود: با همدلی، یکدلی و تعامل سازنده میتوان به پیروزی رسید و ثمرات وحدت را برداشت؛ ثمراتی همچون غلبه بر بدخواهان، شکوفایی، عدالت، آزادی، استقلال و پیشرفت ایران عزیز برای کشورمان ایران دست یافتنی است.
نادی با تأکید بر لزوم پرهیز از اختلافآفرینی خاطرنشان کرد: مدارا، گفتگو، تحمل نظر مخالف و دوری از مسائل تفرقهانگیز، از ملزومات تحکیم اتحاد ملی است. همچنین باید با خودسازی و ریشهیابی مشکلات جامعه، در پی درمان دردها بود. سلطهطلبان همواره تلاش میکنند با دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی، جغرافیایی و زبانی، انسجام ملی را تضعیف کنند. در این میان، مراکز تولید فکر و اندیشه، دانشگاهها و حوزههای علمیه نقشی کلیدی در تقویت همبستگی ایفا میکنند.
دبیرکل حزب نگاه نو تصریح کرد: بیتردید، استقلال، آزادی و عدالت زمینهساز تحقق همبستگی و اتحاد ملی است. مردم شریف ایران نیز بارها با هوشیاری، رشادت و فداکاری، در برابر توطئهها و دسیسههای دشمنان ایستادگی کرده و آنان را مأیوس و ناکام ساختهاند.
وی درباره وظیفه جریانهای مختلف سیاسی در حفظ اتحاد مقدس که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کردهاند، گفت: جریانهای سیاسی کشور، با وجود اختلاف سلیقه در حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، باید در دفاع از کشور، تمامیت ارضی و نظام، متحد و منسجم عمل کنند. اتحاد و همبستگی جریانهای سیاسی در برابر دشمنان، به نفع مردم و به زیان بدخواهان و متجاوزان خواهد بود.
وی ادامه داد: فعالان سیاسی موظفند با روشنگری و آگاهیبخشی، مردم را به همدلی و یکصدایی دعوت کنند. افراد و گروههای سیاسی با تفکرات و ایدههای متفاوت میتوانند با ارائه اندیشهها و راهکارهای نو، مسیر تازهای برای اعتلای ایران بگشایند.
دبیرکل حزب نگاه نو گفت: نقد منصفانه، عالمانه و به دور از توهین، تخریب و تنش، راهی برای رشد و پیشرفت کشور است. اشکالات و کاستیها نیز باید با ارائه برنامه و راهحل، و به دور از هیاهو و جنجال، برطرف شود تا به ایران عزیز قدرت و عظمت بیشتری بخشیده شود.
نادی خاطرنشان کرد: هیچ جریان یا فعال سیاسی حق ندارد اجازه دهد خواست دشمنان تبهکار، یعنی ایجاد تفرقه و تخریب، محقق شود. دشمنان نهایتاً در پی تضعیف ایران سرافراز و سلطه بر مردم شریف ما هستند. بنابراین، همه جریانها و فعالان سیاسی با هر گرایش و اندیشهای باید مدافع اتحاد، انسجام و همبستگی ملی باشند و از آن به طور یکپارچه حمایت کنند.
نظر شما