  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

سازمان شانگهای جایگزین مناسبی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی غرب است

سازمان شانگهای جایگزین مناسبی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی غرب است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: تشکیل ائتلاف‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی می‌تواند کمک کند تا کشورها با همکاری یکدیگر، امنیت منطقه‌ای را ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ «عزیز نصیرزاده» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین در گفتگویی اظهار داشت: آنچه دنیا الان با آن مواجه است، یکجانبه‌گرایی و زیاده‌خواهی غرب در حوزه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی و سیاسی است.

امیر سرتیپ نصیرزاده سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس را جایگزین‌های مناسبی برای مقابله با این یکجانبه‌گرایی دانست و افزود: تشکیل ائتلاف‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی می‌تواند کمک کند تا کشورها با همکاری یکدیگر، امنیت منطقه‌ای را ایجاد کنند و اقتصاد خود را برای مقابله با تحریم‌ها توسعه دهند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان کرد: سازمان همکاری شانگهای برای همین منظور تأسیس شده و اثرات خوبی نیز تاکنون داشته است.

کد خبر 6576527
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها