۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵

«شینا انصاری» مهمان ویژه شورای اداری شاهرود

شاهرود- شورای اداری شاهرود با حضور شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد.

تصویر: محمدحسین عابدی

تدوین و نریتور: علی شهسوار

