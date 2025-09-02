https://mehrnews.com/x38VDM ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵ کد خبر 6577846 استانها سمنان استانها سمنان ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵ «شینا انصاری» مهمان ویژه شورای اداری شاهرود شاهرود- شورای اداری شاهرود با حضور شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد. دریافت 30 MB تصویر: محمدحسین عابدی تدوین و نریتور: علی شهسوار کد خبر 6577846 کپی شد مطالب مرتبط چشم دنیا به توران و یوزپلنگهایش است؛ ایستادگی در برابر یک انقراض استانداردسازی سایت تکثیر یوز در توران شاهرود؛ وسعت ۱۰ برابر شد آخرین فرصت نجات یوزپلنگ ایرانی؛ ۵ استان همجوار متحد شوند نقشه پارک ملی توران نیازمند باز تعریف و به روز رسانی است برچسبها روز ملی یوزپلنگ ایرانی شینا انصاری شاهرود زیستکره توران شاهرود یوزپلنگ آسیایی محيط زیست سمنان
