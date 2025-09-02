آخرین فرصت نجات یوزپلنگ ایرانی؛ ۵ استان همجوار متحد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان شاهرود با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان، بیان کرد: اقدام مشترک بین همه دستگاه‌های ذی ربط از جمله مهمترین نکاتی که در زمینه حفاظت از یوز آسیایی می‌بایست مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: در این برنامه مشترک می‌بایست وظایف هر دستگاه دولتی و خدماتی و نه در استان سمنان بلکه در استان‌های پیرامون که در نگهداشت یوزپلنگ آسیایی دخیل هستند، دیده شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه سمنان میزبان یوزپلنگ ایرانی است، ادامه داد: این اقدام مشترک می‌تواند کارها را به سمت اجرای مشترک و حراست از یوز آسیایی پیش ببرد.

کولیوند تصریح کرد: این استان مرکز پروژه اقدام مشترک خواهد بود اما این به آن معنی نیست که استان سمنان به تنهایی نمی‌تواند همه کارها را صورت دهد لذا نیاز است که همه ذی نفعان در موضوع حفاظت مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه این استان آمادگی دارد تا در راستای اقدام مشترک به میدان بیاید، افزود: از همه استان‌های همجوار نیز درخواست می‌شود که به این موصوع بپیوندند.

کولیوند اضافه کرد: می‌طلبد که تکالیفی برای همه دستگاه‌های اجرایی در این طرح دیده و تعریف و طبق آن روال اجرایی کار مشخص شود.