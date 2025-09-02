عبدالرضا میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی هفته دولت، گام بلندی در مسیر توسعه پایدار این شهرستان برداشته شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۱۴ میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عمرانی تفرش تخصیص یافت، افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلفی نظیر توسعه شبکه برق‌رسانی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی، ارتقای خدمات کشاورزی و بهبود وضعیت راهداری و حمل‌ونقل اجرا شده و با هدف افزایش کیفیت خدمات عمومی و بهبود شاخص‌های اقتصادی منطقه طراحی و عملیاتی شده‌اند.

میقانی تصریح کرد: بیش از ۱۴۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم از محل این طرح‌ها برای شهروندان فراهم شده که از این تعداد، ۶۲ نفر به‌طور مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود ۸۷ فرصت شغلی غیرمستقیم در پی فعالیت‌های مرتبط با این پروژه‌ها ایجاد شود.

فرماندار اراک تاکید کرد: همزمان با افتتاح پروژه‌ها، عملیات اجرایی یک طرح عمرانی مهم نیز با حضور مسئولان استانی آغاز شد که در آینده نقش مؤثری در تکمیل زیرساخت‌های خدماتی شهرستان خواهد داشت.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی این طرح‌ها در تحقق اهداف توسعه‌ای دولت در مناطق کمتر برخوردار، افزود: هم‌افزایی نهادهای اجرایی و تخصیص مؤثر منابع، زمینه‌ساز رشد متوازن و اشتغال‌زایی پایدار در منطقه خواهد بود.