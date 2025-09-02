  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

امنیت مردم جزو خطوط قرمز دستگاه قضایی است

اهواز - رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از راه‌های افزایش سطح رضایتمندی مردم داشتن امنیت روانی است، لذا امنیت مردم همواره جزو خطوط قرمز دستگاه قضایی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی ظهر امروز سه‌شنبه در سی و هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان خوزستان و در دیدار با اعضای جامعه اطلاعاتی این استان با تأکید بر لزوم همکاری مستمر و تعامل سازنده در بین اعضای جامعه اطلاعاتی، بیان کرد: ضمن تشکر از وفاق و همدلی بین دستگاه قضائی و سایر نهادهای خدمتگزار در این استان به‌ویژه در تعامل با جامعه اطلاعاتی و حفظ انسجام و اتحاد بین اقشار و قومیت‌ها و مسئولان دولتی، انتظامی و امنیتی، باید تلاش کرد آرامش و ثبات امنیت روانی و اجتماعی ایده آل که شایسته مردم این استان است، شکل بگیرد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تأکید مجدد بر تأمین امنیت روانی مردم، اظهار کرد: یکی از راه‌های افزایش سطح رضایتمندی مردم، داشتن امنیت روانی است، به همین دلیل امنیت مردم همواره جزو خطوط قرمز دستگاه قضایی بوده و در این رابطه با مخلان امنیت بدون هیچ ملاحظه‌ای و قاطعانه برخورد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه با بیان این مطلب که وضعیت کشور پس از جنگ بسیار امید بخش است، افزود: به برکت رهبری‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب، حمایت و حضور مردم در عرصه میدانی، انسجام و همدلی به وجود آمده و روحیه بالای نیروهای مسلح، در وضعیت مطلوبی قرار داریم و اینها همه حکایت از امید بخش بودن آینده نظام و کشور است به همین دلیل باید قدردان این نعمات الهی بود و برای اعتلای نظام اسلامی، تحقق منویات مقام معظم رهبری و خدمت هر چه بیشتر برای رفع مشکلات و نیازمندی‌های مردم به ویژه در مناطق کم برخوردار، با حفظ وحدت و روحیه انقلابی، به صورت شبانه روزی و بدون وقفه تلاش کرد.

وی در پایان بر لزوم حفظ ارتباط مستمر ضابطان با قضات دادسرا و محاکم، تقویت ساختارها قرار گرفتن روابط در چهارچوب ضوابط و همچنین تخصص گرایی، حفظ و ارتقای سطح هوشیاری و آمادگی، افزایش سطح دانش و اشراف اطلاعاتی تأکید کرد.

پیش از این رئیس اداره اطلاعات استان با بیان راهبردها و برنامه‌های اجرایی به تبیین آسیب‌ها و مطالبات جامعه اطلاعاتی استان پرداخت.

