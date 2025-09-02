امنیت مردم جزو خطوط قرمز دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی ظهر امروز سه‌شنبه در سی و هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان خوزستان و در دیدار با اعضای جامعه اطلاعاتی این استان با تأکید بر لزوم همکاری مستمر و تعامل سازنده در بین اعضای جامعه اطلاعاتی، بیان کرد: ضمن تشکر از وفاق و همدلی بین دستگاه قضائی و سایر نهادهای خدمتگزار در این استان به‌ویژه در تعامل با جامعه اطلاعاتی و حفظ انسجام و اتحاد بین اقشار و قومیت‌ها و مسئولان دولتی، انتظامی و امنیتی، باید تلاش کرد آرامش و ثبات امنیت روانی و اجتماعی ایده آل که شایسته مردم این استان است، شکل بگیرد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تأکید مجدد بر تأمین امنیت روانی مردم، اظهار کرد: یکی از راه‌های افزایش سطح رضایتمندی مردم، داشتن امنیت روانی است، به همین دلیل امنیت مردم همواره جزو خطوط قرمز دستگاه قضایی بوده و در این رابطه با مخلان امنیت بدون هیچ ملاحظه‌ای و قاطعانه برخورد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه با بیان این مطلب که وضعیت کشور پس از جنگ بسیار امید بخش است، افزود: به برکت رهبری‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب، حمایت و حضور مردم در عرصه میدانی، انسجام و همدلی به وجود آمده و روحیه بالای نیروهای مسلح، در وضعیت مطلوبی قرار داریم و اینها همه حکایت از امید بخش بودن آینده نظام و کشور است به همین دلیل باید قدردان این نعمات الهی بود و برای اعتلای نظام اسلامی، تحقق منویات مقام معظم رهبری و خدمت هر چه بیشتر برای رفع مشکلات و نیازمندی‌های مردم به ویژه در مناطق کم برخوردار، با حفظ وحدت و روحیه انقلابی، به صورت شبانه روزی و بدون وقفه تلاش کرد.

وی در پایان بر لزوم حفظ ارتباط مستمر ضابطان با قضات دادسرا و محاکم، تقویت ساختارها قرار گرفتن روابط در چهارچوب ضوابط و همچنین تخصص گرایی، حفظ و ارتقای سطح هوشیاری و آمادگی، افزایش سطح دانش و اشراف اطلاعاتی تأکید کرد.

پیش از این رئیس اداره اطلاعات استان با بیان راهبردها و برنامه‌های اجرایی به تبیین آسیب‌ها و مطالبات جامعه اطلاعاتی استان پرداخت.