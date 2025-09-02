به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحائی عصر سهشنبه در نشست شورای اجتماعی استان اصفهان که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، بر ضرورت تحلیل جامع و غیرانتزاعی آسیبهای اجتماعی تأکید و اظهار کرد: وضعیت اجتماعی امروز جهان حساستر از هر دوره دیگری است.
وی با ارائه آمارهای تکاندهندهای از وضعیت جهانی، گفت: امروز دنیا با مسائلی نظیر نابرابری، بیکاری، مهاجرت، پناهجویی، و افزایش جرم و جنایت روبرو است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با ارائه چند آمار مشخص، به عمق این بحرانها اشاره کرد و افزود: سالانه حدود ۲۹۶ میلیون نفر در سراسر جهان معادل ۶ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله، از مواد مخدر استفاده میکنند که از این تعداد، ۶۰ میلیون نفر به مواد افیونی مانند هروئین معتاد هستند.
بطحائی ادامه داد: سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در جهان به دلیل بیش مصرفی (اُوِردوز) جان خود را از دست میدهند.
وی این عدد را با تلفات سالانه تصادفات حدود ۱.۳ میلیون نفر مقایسه کرد و افزود: تنها در آمریکا، بیش از یکصد هزار نفر از این تعداد به دلیل بیش مصرفی میمیرند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به آمار بالای طلاق در برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و افزود: نرخ طلاق سالانه در آنها به بیش از ۹۰ درصد میرسد.
بطحائی با تأکید بر اینکه این چالشها تنها مختص ایران نیست، گفت: یکی از بزرگترین خطاهای استراتژیک در مواجهه با این پدیدهها، تحلیل انتزاعی آنهاست.
وی خاطرنشان کرد: نمیتوان پدیدههایی مانند اعتیاد یا خودکشی را به صورت مستقل بررسی و برای آنها برنامهریزی کرد زیرا تمامی پدیدههای اجتماعی به هم پیوسته است و باید با یک نگاه جامع به آنها نگریست.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود به لزوم ایجاد یک شاخص یا کلانشاخص ترکیبی برای ارزیابی پیشرفت اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما باید بتوانیم وضعیت اجتماعی شهرستانها و استانها را با یک شاخص ترکیبی مقایسه کنیم و بفهمیم که آیا همه تلاشها و هزینهها، بر حال جامعه تأثیر داشته یا نداشته است.
بطحائی ابراز امیدواری کرد: اولین خروجیهای این شاخص تا چند هفته آینده آماده شود.
وی بر اهمیت اثربخشی برنامهها در مقابل کارایی تأکید و خاطرنشان کرد: بسیاری از گزارشها و جلسات تنها بر میزان کارایی (مثل تعداد جلسات و هزینهها) متمرکز است در حالی که آنچه امروز جامعه به آن نیاز دارد اثربخشی واقعی برنامهها در حل مسائل اجتماعی است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه صحبتهای خود به موضوع بحران خانواده و تأثیر آن بر آسیبهای اجتماعی پرداخت و گفت: از همپاشیدگی بنیان خانواده به عنوان علتالعلل بسیاری از مشکلات اجتماعی، از جمله اعتیاد، خودکشی، جرم و جنایت است.
بطحائی با اشاره به مطالعات بینالمللی تأکید کرد: امروزه بسیاری از جوامع به این نتیجه رسیدند که برای کاهش آسیبهای اجتماعی باید به تقویت بنیان خانواده بازگردند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با ابراز نگرانی از وضعیت اجتماعی در شهرهای مختلف، گفت: باید حال اجتماعی و شادی شهرها بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
وی راهکار حل این مشکلات را در ایجاد یک مرکز رصد و راهاندازی میزهای استانی برای ارائه مشاوره تخصصی به دستگاههای اجرایی دانست و اضافه کرد: این میزها باید بتوانند با ارائه راهکارهای عملی و کارشناسی، به مدیریت و کنترل پدیدههای اجتماعی کمک کنند.
نظر شما