کردستان میزبان مسابقات قرآن کریم است

سنندج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان گفت: چهل و هشتمین مسابقات سراسری قرآن کریم ۲۶ مهرماه تا ششم آبان ماه در استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد کاروند عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی مسابقات قرآن کریم اوقاف در کردستان اظهار کرد: کردستان مشهور به سرزمین مسجد و مناره‌ها است و ظرفیت مطلوبی در حوزه فعالیت‌های قرآنی به شمار می‌رود.

وی افزود: ۲۸ مسجد تاریخی در کردستان قرار دارد که نمونه آن مسجد جامع سنندج است و این استانمرکزیت فقه شافعی در جهان اسلام محسوب می‌شود و مسابقات قرآنی در کردستان به عنوان استان برخوردار در حوزه فرهنگ و مذهب برگزار شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی در استان یادآور شد: این جشنواره قرآنی از ۲۶ مهرماه آغاز و تا ششم آبان ماه امسال ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام کاروند با اشاره به برگزاری جشنواره قرآنی نگا برای نخستین بار در روستای نگل نیز اضافه کرد: زمان برگزاری این جشنواره نیز هفتم و هشتم آبان ماه است.

وی از مشارکت ۴۵۰ نفر متسابق، داور و عوامل اجرایی خبر داد و گفت: کردستان میزبان ۳۱ استان است که نخبگان قرآنی کشور را دور هم جمع کرده‌اند.

وی عنوان کرد: ستاد برگزاری مسابقات قرآنی استان با ریاست استاندار کردستان تشکیل شده و کمیته‌هایی هم برای برگزاری جشنواره شکل گرفته‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان همچنین در ایام برگزاری چهار جایزه ویژه شامل کمک هزینه حج عمره به شرکت کنندگان به قید قرعه اهدا می‌شود، گفت: تبلیغات لازم برای برگزاری این مسابقه قرآنی در استان باید شکل بگیرد.

