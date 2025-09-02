کردستان میزبان مسابقات قرآن کریم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد کاروند عصر سهشنبه در جلسه هماهنگی مسابقات قرآن کریم اوقاف در کردستان اظهار کرد: کردستان مشهور به سرزمین مسجد و منارهها است و ظرفیت مطلوبی در حوزه فعالیتهای قرآنی به شمار میرود.
وی افزود: ۲۸ مسجد تاریخی در کردستان قرار دارد که نمونه آن مسجد جامع سنندج است و این استانمرکزیت فقه شافعی در جهان اسلام محسوب میشود و مسابقات قرآنی در کردستان به عنوان استان برخوردار در حوزه فرهنگ و مذهب برگزار شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی در استان یادآور شد: این جشنواره قرآنی از ۲۶ مهرماه آغاز و تا ششم آبان ماه امسال ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام کاروند با اشاره به برگزاری جشنواره قرآنی نگا برای نخستین بار در روستای نگل نیز اضافه کرد: زمان برگزاری این جشنواره نیز هفتم و هشتم آبان ماه است.
وی از مشارکت ۴۵۰ نفر متسابق، داور و عوامل اجرایی خبر داد و گفت: کردستان میزبان ۳۱ استان است که نخبگان قرآنی کشور را دور هم جمع کردهاند.
وی عنوان کرد: ستاد برگزاری مسابقات قرآنی استان با ریاست استاندار کردستان تشکیل شده و کمیتههایی هم برای برگزاری جشنواره شکل گرفتهاند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان همچنین در ایام برگزاری چهار جایزه ویژه شامل کمک هزینه حج عمره به شرکت کنندگان به قید قرعه اهدا میشود، گفت: تبلیغات لازم برای برگزاری این مسابقه قرآنی در استان باید شکل بگیرد.
نظر شما