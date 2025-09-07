کردستان میزبان مسابقات ملی قرآن کریم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد کاروند صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران رسانههای استان، اظهار کرد: با توجه به اینکه استان کردستان امسال میزبان بزرگترین رویداد ملی و دینی کشور در سرزمین مسجد و منارهها است، اظهار کرد: مسابقات سراسری قرآن کریم از ۲۶ مهر تا ششم آبان ماه در سنندج برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران برگزار میشود که در راستای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات قرآنی یازده کمیته مختلف تشکیل شده است.
وی بیان کرد: مسابقات در رشتههای حفظ ۲۰ جز، حفظ کل قرآن کریم و رشتههای دیگر برگزار میشود و در کنار آن محافل قرآن در قالب ۲۵۰ محفل از ماه مولود تا بعد از مسابقات قرآنی در سطح شهرستانی، استانی کشوری و بین المللی برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان اذعان کرد: برگزاری محافل قرآنی در کنار مسابقات سراسری قرآن کریم شکل میگیرد و رسانههای مختلف نیز این مراسم را پوشش میدهند.
پوشش روزانه مسابقات قرآنی در شبکه قرآن
حجتالاسلام کاروند با بیان اینکه شبکه قرآن هر روز پوشش پخش زنده را به مدت هشت ساعت در روز خواهد داشت و فضای استان فضای انعکاس برنامههای قرآنی خواهد بود.
وی اذعان کرد: رسانه رکن اصلی برای پوشش برنامههای قرآنی است و میتواند به عنوان انعکاس خبری مؤثر و اثرگذار در سراسر منطقه و دنیا نقش آفرینی کند.
وی خاطر نشان کرد: سعی میشود در دانشگاهها، مدارس، اماکن عمومی محافل قرآنی برگزار شود و سعی میشود محافل خیابانی نیز در کنار محافل مسجدی برگزار شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان تصریح کرد: برپایی نمایشگاه قرآنی با غرفههای قرآنی و معرفی صنایع دستی کردستان نیز در کنار برگزاری مسابقات قرآنی برگزار میشود.
کاروند مکان برگزاری مسابقات قرآنی را سالن مجتمع فجر سنندج برشمرد و گفت: از چهرههای قرآنی مالزی و اقلیم کردستان عراق نیز در این مسابقات بهره گرفته میشود.
لزوم شناسایی استعدادهای قرآنی در مسابقات ملی
وی اذعان کرد: شناسایی استعدادهای قرآنی در میان اقشار مختلف جامعه از اهداف برگزاری این مسابقات است و در کنار آن تجلیل از نخبگان قرآنی استان نیز به ثمر خواهد نشست.
وی اضافه کرد: تقویت روحیه اسلامی و ملی در جامعه، ایجاد روحیه خودباوری و نشاط معنوی بین خانوادهها، ترویج سبک زندگی قرآنی و اسلامی، و اهدای جوایز به مدعوین به صورت قرعه کشی و در قالب اهدای کمک هزینه حج عمره به چهار نفر در طول برگزاری این مسابقات مورد توجه خواهد بود.
کاروند اضافه کرد: در این مسابقات میزبان ۳۱ استان کشور خواهیم بود.
وی به برنامههای هفته وقف پرداخت و گفت: در این ایام نیز برنامههای متنوعی در استان اجرا میشود.
تخصیص ۵۵ میلیارد تومان برای هزینه مساجد کردستان
وی با بیان اینکه بیشترین موقوفات استان در حوزه مسجد است، اعلام کرد: در یکسال گذشته از محل موقوفات به صورت مستقیم ۵۵ میلیارد تومان برای مساجد هزینه شده که شامل تعمیر و نگهداری مساجد بوده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان گفت: ۲۱ میلیارد تومان اعتبار نیز از محل دولتی برای مساجد هزینه شده است که اتفاق مبارکی به شمار میرود.
وی به پروژه مصلی مریوان پرداخت و گفت: در سه سال اخیر چهل میلیارد تومان برای این موضوع هزینه شده است که بزرگترین مصلی در غرب کشور محسوب میشود و هفت هزار و ۵۰۰ متر زیربنای مصلی است.
بازسازی مسجد جامع بانه با ۶ میلیارد تومان اعتبار از محل موقوفات، احداث مسجد روستای میرده سقز و ارائه خدمات دارالقرآن سنندج نیز از دیگر اقدامات اوقاف و امور خیریه استان بود که توسط حجتالاسلام کاروند مطرح شد.
وی با بیان اینکه ۲۵۰۰ موقوفه در استان داریم، افزود: حدود ۱۰۹ هزار رقبه در کردستان شناسایی شدهاند.
