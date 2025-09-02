  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

جشنواره قرآن کریم فرصتی بی‌بدیل برای معرفی ظرفیت‌های استان است

جشنواره قرآن کریم فرصتی بی‌بدیل برای معرفی ظرفیت‌های استان است

سنندج- بازرس کل کردستان با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره قرآن کریم در کردستان گفت: این رویداد علاوه بر برکات معنوی، می‌تواند دستاوردهای اجتماعی و گردشگری ارزشمندی برای استان به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی هواسی عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی جشنواره قرآنی استان اظهار کرد: برگزاری جشنواره قرآن در استان رویدادی ارزشمند و اثرگذار است که از ابعاد مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه قرآن همواره محور وحدت جامعه اسلامی بوده است، افزود: یکی از برکات ویژه این مسابقات، دیدار برگزیدگان با مقام معظم رهبری است که نشان‌دهنده جایگاه والای این رویداد در سطح کشور است.

بازرس کل کردستان با تأکید بر اینکه میزبانی این جشنواره فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های استان است، عنوان کرد: علاوه بر آثار فرهنگی و مذهبی، این رویداد می‌تواند منافع اقتصادی و گردشگری بسیاری برای کردستان به همراه داشته باشد و چهره‌ای امن و فرهنگی از استان به جوامع اسلامی معرفی کند.

وی افزود: حضور مهمانان داخلی و خارجی و نیز داوران بین‌المللی، ظرفیت مناسبی برای معرفی صنایع دستی، محصولات فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری کردستان فراهم می‌کند و باید از این فرصت به‌درستی بهره‌برداری شود.

هواسی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: این جشنواره آبروی استان و حتی کشور است و لازم است همه مدیران و دستگاه‌ها به‌طور جدی پای کار بیایند و جزئیات برنامه‌ها با دقت و زمان‌بندی مشخص پیگیری شود.

بازرس کل کردستان در پایان خاطرنشان کرد: تجربه برگزاری رویدادهای ملی در استان نشان داده که با همت و تلاش جمعی می‌توان برنامه‌ای درخور شأن استان و کشور برگزار کرد و جشنواره بین‌المللی قرآن فرصتی کم‌نظیر برای معرفی کردستان به‌عنوان استانی فرهنگی و برخوردار از امنیت پایدار است.

کد خبر 6577932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها